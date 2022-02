Odermatt was op voorhand al de grote favoriet. De Zwitser van vier van de vijf World Cups dit seizoen. Alleen in Alta Badia won de Noor Henrik Kristoffersen eenmaal, Odermatt werd toen tweede. Odermatt is de opvolger van Marcel Hirscher. In Pyeongchang in 2018 werd de half Nederlandse Hirscher olympisch kampioen. Hirscher stopte in 2019 met skiën.

De omstandigheden in Yanqing waren zwaar. Verrassend genoeg sneeuwde het tijdens de reuzenslalom. De piste van de reuzenslalom ligt in Yanqing, zo’n 80 kilometer buiten Beijing. De sneeuwkanonnen zijn geen overbodige luxe in Yanqing, want op deze plek valt normaal gesproken vrijwel geen natuursneeuw.

Ad

Het Chinese berggebied staat bekend om de droge, koude wintermaanden, maar uitgerekend op deze dag kwam er een flink pak sneeuw uit de lucht vallen. Veel skiërs klaagden als gevolg van de sneeuwval over het slechte zicht en de zware omstandigheden.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Odermatt verovert in topseizoen ook het goud op de reuzenslalom 5 MINUTEN GELEDEN

Pinturault kansloos na eerste run

Onder andere Alexis Pinturault, de winnaar van het World Cup-klassement van 2020/2021, keek mede vanwege de omstandigheden na de eerste run al tegen een achterstand van 1,78 seconden ten opzichte van Marco Odermatt aan.

De Fransman kon eerder ook al niet overtuigen op de super-G (elfde) en de combinatie (DNF). Pinturault werd uiteindelijk zesde.

Ook Zan Kranjec (0,78), Lucas Braathen (1,27) en Filip Zubcic (1,76) keken na de eerste afdaling tegen een achterstand aan. Kranjec wist zich in de tweede run nog behoorlijk te verbeteren en pakte dus nog een medaille.

Meiners gaat goed om met lastige omstandigheden

Maarten Meiners kwam goed naar beneden in z’n eerste run. Onderaan de piste keek hij wel al aan tegen een achterstand van 3,10 seconden ten opzichte van Odermatt. De tijd van Meiners in de eerste run was de 22e tijd van het veld.

Beijing 2022 | Maarten Meiners zet prima eerste run neer op reuzenslalom

Moeizame tweede run

De tweede run werd ruim een uur uitgesteld wegens de sneeuwval. Om acht uur was het zicht verbeterd en de sneeuwval verminderd. De piste lag er echter nog altijd uitdagend bij. Meiners mocht als negende starten aan de tweede run. Hij had enkele balansverstoringen, maar kwam uiteindelijk toch goed beneden. Een aantal anderen kwam niet aan de finish en dus kon Meiners nog een paar plekken stijgen. Uiteindelijk werd de Nederlander achttiende.

Beijing 2022 | Bekijk tweede run van Meiners op de reuzenslalom

Aangedragen

Meiners werd alsnog aangedragen voor de Olympische Spelen door de Nederlandse Ski Vereniging bij NOC*NSF. Met twee top-30-klasseringen op de World Cup overtuigde Meiners de bond dat hij thuishoorde op de Spelen, ondanks dat de officiële kwalificatie-eis twee keer top-16 was.

Eerder vertelde hij Eurosport over zijn lympisch avontuur. De Nederlandse alpineskiër werkte vijftien jaar toe naar de Olympische Spelen Hij vertelde: “als ik in twee runs mijn beste skiën kan laten zien, zijn de Spelen voor mij gelukt”. Met een achttiende plek op de reuzenslalom zijn de Spelen dan inderdaad ook meer dan geslaagd.

Beijing 2022 | "Spelen gelukt als ik twee goede runs doe" - Meiners over Olympisch toernooi

Meiners was de eerste mannelijke Nederlandse alpineskiër op de Spelen sinds de gebroeders Peter en Hendrik Pappenheim in 1952. Vorige week kwam Adriana Jelinkova ook voor Nederland uit op de reuzenslalom. Zij was de eerste vrouwelijke alpineskiër sinds Margriet Prajoux-Bouma, tevens in 1952.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Men's Giant Slalom Run 1 - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 39 MINUTEN GELEDEN