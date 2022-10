De 27-jarige Shiffrin staat op dit moment op 74 zeges in haar carrière. Om de inmiddels gestopte Lindsey Vonn te passeren als succesvolste, vrouwelijke alpineskiër moeten daar nog negen zeges bijkomen. Het record van Vonn staat namelijk op 82.

Maar de Amerikaanse mag stiekem misschien zelfs dromen van meer. De Zweedse alpineskiër en tweevoudige olympisch kampioen Ingemar Stenmark heeft het totale record in handen van 86 zeges, volgens Shiffrin zou het voor haar veel betekenen om beide skilegendes bij te halen.

"Dat zou ik heel hoog waarderen", zegt ze tegen AP News . "Het zou een enorme prestatie betekenen voor mijn carrière en misschien zelfs de prestatie met de meeste betekenis."

Niet noodzakelijk voor pensioen

Het naderende record is volgens Shiffrin een bewijs van haar constante prestaties. "Dat zou betekenen dat ik heel mijn carriere lang aan de top heb gestaan, tijdens meerdere generaties van atleten en ondanks blessures en soms traumatische ervaringen."



"Het is ook weer niet zo dat ik het gevoel heb dat ik die records per se moet bereiken om met een goed gevoel met pensioen te gaan. Die beslissing heeft uitsluitend te maken met of ik nog genoeg fysieke en mentale energie heb om mezelf te blijven pushen in deze sport. Om eerlijk te zijn zou ik ook morgen kunnen stoppen en nog steeds tevreden zijn met wat ik heb gepresteerd."

Zesvoudig wereldkampioen

De kans dat Shiffrin dit seizoen in de buurt gaat komen van de records is vrij groot. Nog nooit won ze minder dan drie keer in een seizoen en in het seizoen 2018/2019 schreef ze zelfs zeventien overwinningen op haar naam.

Naast haar losse overwinningen in de wereldbeker pakte ze vier keer de eindwinst in die wereldbeker, won ze twee olympische gouden medailles en werd ze zes keer wereldkampioen. Op de Winterspelen van Beijing in 2021 ging het echter mis, als topfavoriete maakte ze veel fouten op de slalom en de reuzenslalom en vertrok zonder eremetaal terug naar huis.

Start wereldbekerseizoen

Het seizoen bij de vrouwen start op 22 oktober met een reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden. In november gaan de dames verder met een afdaling in Zermatt-Cervinia en twee races in zowel Levi als Killington.

In de wedstrijden krijgt Shiffrin concurrentie van de Slowaakse Petra Vlhova, die vorig jaar de slalom won. Verder zijn de Italiaanse Sofia Goggia en Federica Brignone gevaarlijke outsiders en ook de Zwitserse Michelle Gisin is een belangrijke kanshebster.

