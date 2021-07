Wat: Atletiek

Waar: Nieuw Olympisch Stadion (marathon en snelwandelen in het Odori Park in Sapporo)

Wanneer: Vrijdag 30 juli tot en met zondag 8 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & Discovery +

Nederlandse deelnemers: Maar liefst 44 Nederlandse atleten komen in actie, met goede medaillekansen voor onder andere Sifan Hassan, Femke Bol, Nadine Visser, Dafne Schippers en de estafetteteams.



Wat je moet weten

De atletiekonderdelen vinden plaats vanaf de tweede week van de Olympische Spelen, met een start op vrijdag 30 juli. ’s Nachts staan er vooral voorronden op het programma. De meeste finales staan gepland in het tweede deel van het dagprogramma, tussen 12 uur en 15 uur. Zet zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus met hoofdletters in je agenda, want dan vinden de finales van de 100 meter plaats. En kijk natuurlijk goed wanneer de Nederlanders in actie komen!

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Alles wat je moet weten over de 100 meter sprint met Dafne Schippers 07/07/2021 OM 08:51

De kracht van de Nederlandse atletiekploeg is een ongekende luxe. Waar het vijf jaar geleden vooral Dafne Schippers was die voor het eremetaal ging (ze behaalde zilver op de 200 meter), heeft Nederland nu meer ijzers in het vuur. Vooral Sifan Hassan en Femke Bol hebben goede kansen op goud. Een fitte Dafne Schippers kan verrassen en ook Nadine Visser en de estafetteteams hebben al op het hoogste niveau gescoord. In totaal komen er 44 Nederlandse atleten in actie: 25 vrouwen en negentien mannen. Het hoogste aantal sinds 1928!



Sifan Hassan is een heus fenomeen. Twee jaar geleden werd ze wereldkampioen op zowel de 1500 meter als de 10.000 meter; een unieke prestatie! Daarna bleef ze scoren met meerdere successen in de Diamond League en onlangs nog een nieuw wereldrecord op de halve marathon tijdens de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Een record dat ze enkele dagen later overigens alweer kwijtraakte. Ze heeft zich gekwalificeerd voor de 1500 meter, de 5.000 meter en de 10.000 meter, maar zal op twee onderdelen starten. Traditioneel komt de concurrentie vooral uit Ethiopië. Gudaf Tsegay is haar grootste concurrent op de 5.000 meter. Letesenbet Gidey is de mede-favoriet op de 10.000 meter.



Femke Bol is de rijzende ster van de Nederlandse atletiekploeg. Ze verbreekt het ene nationale record na het andere en is internationaal in de Diamond League bijna onklopbaar. Hoe ze ervoor staat op de 400 meter horden ten opzichte van de concurrentie is onduidelijk. Haar grootste concurrenten Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammed kwamen vanwege de coronacrisis niet in actie tijdens de Diamond League. Bol heeft zich dan ook al twee jaar niet met deze wereldtoppers kunnen meten. Het recente wereldrecord van McLaughlin (51.90) geeft aan dat de lat voor de Nederlandse atlete heel hoog ligt. Naast de internationale nummers kan Bol scoren met de estafetteploegen 4x400 meter en de mixed 4x400 meter.

Femke Bol is één van de favorieten op de 400 meter horden. Foto: Getty Images





Of Dafne Schippers opnieuw voor succes kan zorgen, is een vraagteken. De sprintster kwakkelt al een aantal jaar met blessures en heeft daarom lang haar topvorm niet kunnen benaderen. In Tokio komt ze in actie op de 100 meter, 200 meter en de 4x100 meter estafette. Is ze op tijd 100 procent fit voor nieuw Nederlands succes?



Het estafetteteam vormt Schippers met onder andere Nadine Visser die individueel in actie komt tijdens de 100 meter horden. Internationaal maakt Visser een goede ontwikkeling door. Steeds vaker meldt ze zich op het podium waardoor ze een gevaarlijke outsider is voor eremetaal. Een hamstringblessure schopte haar voorbereiding in de war, maar ze is vastbesloten om tijdens de Olympische Spelen sneller te lopen dan ooit.



Waar kijk je de Olympische Spelen 2020?



Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen live uit van de eerste tot de laatste minuut. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet non-stop en zonder reclame dankzij meerdere live-streams rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen live uit van de eerste tot de laatste minuut. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet non-stop en zonder reclame dankzij meerdere live-streams rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af

Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live alle sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.

Tokio 2020 Trailblazers | Het verhaal van Jesse Owens 13/04/2021 OM 10:00