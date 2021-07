De Nederlandse ploeg met Jochem Dobber, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Ramsey Angela eindigde de race op een tweede plek die recht geeft op een finaleplaats. De tijd van 3.10,69 was ook nog eens een verbetering van het Nederlands record. In de finale die zaterdag plaatsvindt, sluit topper Femke Bol waarschijnlijk aan.

Het is misschien nog niet eens zo gek om alles op alles te zetten, want wie weet gloort olympische roem. Met dank uiteraard aan de eigen prestaties en niet vanwege een bizar tafereel in de andere halve finale. We zien wel vaker wissels mislukken tijdens een estafette – dat is nu eenmaal onderdeel van het spelletje – maar de Amerikanen leken er op wel erg jammerlijke wijze uit te vliegen.

De meest duidelijke fout is het laten vallen in plaats van overhandigen van het stokje en ook gebeurt het nog wel eens dat wordt gewisseld buiten de aangewezen zone. Dit laatste overkwam de lopers van de VS. Het ging mis tijdens de eerste wissel, want Lynna Irby stond verkeerd opgesteld.

Irby stond zo’n tien meter te ver, ook totaal niet in lijn met de overige lopers. Dit zorgde ervoor dat haar teamgenote Elija Godwin te laat het stokje overgaf. Het gevolg? Diskwalificatie. Dat de VS overduidelijk als winnaar uit de bus rolde, deed er niet meer toe. De jury was onverbiddelijk. In eerste instantie tenminste...

Diezelfde jury werd door de VS aangewezen als schuldige van dit hele verhaal. Er werd protest aangetekend tegen de diskwalificatie, omdat Irby door een official naar het verkeerde startpunt zou zijn begeleid. Je zou zeggen dat Irby ook inderdaad wel weet waar ze moet gaan staan. In de tweede heat leek Brazilië en Oekraïne min of meer hetzelfde te overkomen, maar beide atleten wisten zichzelf net op tijd alsnog goed te positioneren.

Omdat de Amerikaanse loopster naar de verkeerde plek werd verwezen – of op z’n minst verkeerd is begeleid – door een official, zo redeneert de begeleiding, hoopt de ploeg via de groene tafel alsnog een finaleplaats te kunnen afdwingen. Die opzet slaagde. Als de diskwalificatie was blijven staan, werd legende Allyson Felix de kans ontnomen op het winnen van een tiende olympische medaille.

Felix wordt getipt om in de finale het team te versterken. Die finale staat gepland voor zaterdagmiddag 14:35 uur (Nederlandse tijd) en de VS is dus 'gewoon' van de partij.

