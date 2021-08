Klasse apart

De man uit Luykgestel won eerder vandaag op het onderdeel sprint van zijn landgenoot, grote rivaal en beste vriend Jeffrey Hoogland. Het duo is al jaren ongenaakbaar op de sprint, maar in de finales is het telkens Lavreysen die aan het langste eind trekt. Ook in Tokio was dit het geval, want ondanks dat Hoogland de eerste heat won, gingen de volgende twee naar de Brabander, en ging het goud zo weer aan de neus van Hoogland voorbij. Lees hier meer over deze geweldige finale.

WAAR KIJK JE?

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Lavreysen ontvangt gouden medaille 2 UUR GELEDEN

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Jeffrey Hoogland constant net niet 3 UUR GELEDEN