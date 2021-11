De UCI Track Champions League telt 72 renners met maar liefst 30 verschillende nationaliteiten. Van Trinidad & Tobago tot ons eigen kikkerlandje. De beste renners ter wereld strijden om de eerste winnaar te zijn in hun categorie in het eerste seizoen van deze gloednieuwe serie wedstrijden. Dit zijn de zes Nederlanders die deelnemen aan de UCI Track Champions League.

Shanne Braspennincx

Ad

Het verhaal van Shanne Brasppenincx kent ups en downs. Vanaf 2011 klom de in België geboren renster op via de rangschikkingen van het baanwielrennen. Eerst in de jeugdcategorieën en stap voor stap op steeds een niveau hoger. Tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen van 2015 werd Braspennincx tweede op de keirin. Meedoen met de beste van de wereld. Later dat jaar gaat het echter mis met Braspennincx. Tijdens een trainingskamp in de Verenigde Staten krijgt ze een hartinfarct.

UCI Track Champions League UCI Track Champions League | Dit zijn de onderdelen nogmaals piekfijn uitgelegd 2 UUR GELEDEN

Toch weet ze de laatste maanden van 2015 langzaamaan haar trainingen alweer op te pakken. Ze wist zelfs de positie van reserverijdster te bemachtigen voor de Olympische Spelen van 2016. In actie kwam ze echter niet. Vijf jaar later, op de Spelen van Tokyo 2020, moest het echt gebeuren. Met een vierde plek op de teamsprint, samen met Laurine van Riessen, greep ze net naast het podium. Op de keirin schoot Braspennincx raak. Na een wat onstuimige kwalificatieprocedure (zie stuk Van Riessen) staat ze in de finale. Alles is mogelijk. Als eerste over de streep. Olympisch kampioen: Shanne Braspennincx.

Tokyo 2020 | Shanne Braspennincx stunt met keiringoud

Laurine van Riessen

Je hoort wel vaker dat schaatsers trainingen afwerken op de fiets. Voor Laurine van Riessen waren trainingen niet genoeg. Wedstrijden, die wilde ze rijden. Ook al ging het schaatsen haar niet verkeerd af: meerdere medailles op het NK, een overwinning in een wereldbekerwedstrijd en een olympische bronzen medaille op de 1000 meter van Vancouver 2010.

Van 2014 tot 2015 combineert Van Riessen de twee sporten, maar sinds 2016 is de focus volledig op het baanwielrennen gegaan. Op dat moment had ze al drie Nederlandse titels op haar naam staan. In 2018 voegde ze daar zelfs een zilveren medaille op het wereldkampioenschap teamsprint aan toe.

Op de Olympische Spelen van Tokyo 2020 grijpt Van Riessen samen met Braspennincx net naast het podium op de teamsprint. Op de keirin heeft ze nog kansen om één van de weinigen te worden met zowel een olympische medaille op de winter als de zomerspelen. In de kwartfinale gaat het mis. Een valpartij. Twee weken doorbrengen in een ziekenhuis in Japan. Op het wereldkampioenschap van Roubaix 2021 rijdt ze voor het eerst weer een wedstrijd. De halve finale van de keirin is hier het eindstation voor Van Riessen. Nu pakt ze door met de UCI Track Champions League die op 6 november van start gaat in Mallorca.

UCI Track Champions League Trailer

Roy Eefting

Een sprinter met uithoudingsvermogen. Roy Eefting is de Nederlandse troef bij de Endurance onderdelen voor de mannen van de UCI Track Champions League. De renner van het Wit-Russische Ferei-CCN rijdt vaak wedstrijden in Oost-Europa en Azië. Tijdens de wereldkampioenschappen van Roubaix 2021 greep de 32-jarige net naast de medailles op de scratch. Een onderdeel waar hij in 2019 al eens het zilver won op het wereldkampioenschap. Het omnium werd geen succes en meer dan een zestiende plek zat er niet in. Een dag later stond er al een nieuwe wedstrijd op het programma: de Ronde van Drenthe.

Om 21:45 uur vertrok Eefting vanuit Roubaix voor de rit van 400 kilometer om vervolgens half twee ’s nachts thuis te komen. Geen ideale voorbereiding op een kasseienkoers met een DNF tot gevolg. Hopelijk verloopt de voorbereiding voor de UCI Track Champions League iets voorspoediger en kan Eefting op die manier die vierde plek op de scratch van Roubaix 2021 opwaarderen naar een podiumplaats.

Jeffrey Hoogland

Krachtpatser van weleer. Begonnen op de BMX. Overgestapt op de baan. Vanaf 2015 is de 28-jarige sprinter begonnen met het aan elkaar rijgen van medailles. De teamsprint, de individuele sprint, de keirin en de 1 km-tijdrit. Niks is teveel gevraagd voor Hoogland. Als laatste man in de teamsprint rijdt hij ook nog eens de meeste rondes van de sprintploeg. Op de grootste toernooien weet de Nederlander maar liefst dertig medailles bij elkaar te sparen.

Tijdens de wereldkampioenschappen van Roubaix 2021 had Hoogland één doel. Vier medailles pakken. Dat zijn alle onderdelen waar de sprinter uit Nijverdal aan deelneemt. Een doelstelling die voor velen zelfs als droom al te ver gegrepen lijkt te zijn. Niet voor Hoogland. Goud op de teamsprint en de kilometer tijdrit. Zilver op de keirin en de sprint. Onvermoeibaar en oneindig gemotiveerd. Nu dus ook te bewonderen tijdens de UCI Track Champions League.

Tokyo 2020 | Lavreysen verslaat Hoogland in gouden broederstrijd

Kirsten Wild

Kirsten Wild is al jarenlang één van de bekendste namen op de wielerbaan. Sinds 2011 heeft de Nederlandse veertig medailles opgespaard bij het baanwielrennen. Tel daarbij een bronzen medaille van het wereldkampioenschap van Valkenburg 2012 op de ploegentijdrit en een zilveren(!) medaille van de wegrit tijdens het WK in Doha 2016 bij op en je hebt één van de beste rensters aller tijden voor je staan.

Maar zoals altijd komt er een einde aan een prachtig verhaal. Wild is namelijk bezig aan haar laatste seizoen als professioneel wielrenster. Tijdens het wereldkampioenschap baanwielrennen van Roubaix 2021 liet de Zwolse zien dat ze alles behalve klaar is met prijzen behalen. Op de puntenkoers was een derde plek het hoogst haalbare. Samen met Amy Pieters was het Nederlandse tweetal één van de smaakmakers tijdens de koppelkoers. Stop daar nog wat talent, trainingsarbeid en een goede tactiek bij en het resultaat: een gouden medaille.

Negenvoudig wereldkampioen op de baan. Achtvoudig Europees kampioen. Een derde plek, en daarmee een olympische bronzen medaille, op het omnium in Tokio. Prijs na prijs, prestatie na prestatie. Kirsten Wild is een begrip op de baan en een kampioene op de fiets. En nu dus ook één van de kanshebbers voor de prijzen van de UCI Track Champions League.

WK Baan | Kirsten Wild en Amy Pieters wereldkampioen Madison

Harrie Lavreysen

Last but certainly not least: Harrie Lavreysen. Wereldkampioen, olympisch kampioen en Europees kampioen sprint van het huidige seizoen. Alles wat de 24-jarige uit Luyksgestel aanraakt lijkt in goud te veranderen. Zijn palmares telt achttien gouden, vier zilveren en drie bronzen medailles. Een tweede plaats is een teleurstelling, zelfs als dat achter zijn maatje Jeffrey Hoogland is. Ook was de BMX de eerste fiets waar Lavreysen wedstrijden mee reed, maar vanwege vele blessures en problemen met de schouders kwam er een einde aan die droom. Een overstap naar de baan volgde en de rest is geschiedenis (waarvan het meeste nog geschreven moet worden).

Tijdens de Olympische Spelen van Tokyo 2020 behaalde de Nederlander drie medailles. Goud op de team en individuele sprint en brons op de keirin. Het wereldkampioenschap van Roubaix 2021 was een ook een enorm succes. Goud op alle drie de onderdelen. Al jarenlang zijn de finales van de individuele sprint een duel tussen Hoogland en Lavreysen. Op één manche tijdens de Europese Spelen van 2019 na is het steeds Lavreysen die aan het langste eind trekt. Altijd een favoriet en vaak ongeslagen. Ook bij de UCI Track Champions League is de Nederlander de absolute topfavoriet.

Harrie Lavreysen werd drie keer wereldkampioen in Roubaix Foto: Eurosport

WAAR KIJK JE?

De UCI Track Champions League komt er aan. Mis geen moment met de Eurosport app, op eurosport.nl en discovery+ . De eerste manche is op zaterdag 6 november op de wielerbaan van Mallorca.

UCI Track Champions League UCI Track Champions League | Hoog niveau baanwielrennen kijk je op Eurosport en discovery+ 4 UUR GELEDEN