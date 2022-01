Wat: Biatlon

Waar: Zhangjiakou Biathlon Centre

Wanneer: Zaterdag 5 februari tot en met zaterdag 19 februari

Waar te zien: Eurosport 1 &

Nederlandse deelnemers: - BiatlonZhangjiakou Biathlon CentreZaterdag 5 februari tot en met zaterdag 19 februariEurosport 1 & discovery+

Bij biatlon is het de kunst om langlaufend in de vrije stijl zo snel mogelijk de afstand af te leggen. De biatleten dragen een geweer van minstens 3,5 kilo op hun rug waarmee ze op een afstand van vijftig meter vijf schijven moeten raken.

Lukt dit niet? Dan krijgen ze afhankelijk van de discipline straftijd of een extra ronde aan hun broek. Tijdens de Olympische Spelen staan de onderdelen individueel, sprint, achtervolging, massastart, relay en mixed relay op het programma.

Individueel

Dit onderdeel is het beste te vergelijken met een individuele tijdrit. De mannen leggen 20 kilometer af, de vrouwen 15. Zij starten afzonderlijk van elkaar, om de dertig seconden. In totaal moeten zij vier keer schieten: twee keer liggend en twee keer staand. Elke gemiste schijf levert een straftijd van één minuut op.

Sprint

De sprint is de halve afstand van het individuele onderdeel. De deelnemers hoeven slechts twee keer te schieten. Bij een gemiste schijf moeten de biatleten een strafronde van 150 meter afleggen en dat kost al snel zo’n twintig tot 25 seconden extra.

Achtervolging

Bij de achtervolging, of pursuit, starten de beste zestig deelnemers van de sprint op volgorde van de uitslag, waarbij de opgelopen achterstand de tijd is die ze moeten wachten voordat ze van start mogen. De deelnemers gaan dus in de achtervolging op elkaar. In Zweden en Noorwegen wordt dit onderdeel ook wel ‘jaktstart’ genoemd, ofwel jachtstart.

De mannen leggen 12,5 kilometer af, de vrouwen 10 kilometer. Zij moeten vier keer schieten: twee keer liggend, twee keer staand. Net als bij de sprint betekent een gemiste schijf een strafronde.

Massastart

Bij dit onderdeel starten de deelnemers (de naam zegt het al) allemaal tegelijk over een afstand van 15 kilometer (mannen) of 12,5 kilometer (vrouwen). Omdat er niet meer schietbanen beschikbaar zijn, is dertig het maximale aantal deelnemers. Het aantal keer schieten en de strafronde zijn hetzelfde als bij de achtervolging.

Estafette

De estafette bestaat uit teams van vier mannen of vrouwen of twee mannen plus twee vrouwen (mixed relay). De mannen leggen individueel 7,5 kilometer af, de vrouwen 6. De teams starten gelijk. De biatleten wisselen door elkaar aan te tikken in de daarvoor bestemde zone. Wanneer er na acht schoten schijven niet zijn geraakt, moeten de deelnemers per schijf een strafronde afleggen.

Kanshebbers mannen

Johannes Thingnes Bø is de enige mannelijke winnaar van een gouden medaille in Pyeongchang die in Peking zijn titel verdedigt. De Fransman Martin Fourcade (winnaar van de massastart en achtervolging) en de Duitse sprintwinnaar Arnd Peiffer zijn inmiddels gestopt.

Eurosport-commentator Herbert Cool is lyrisch over Thingnes Bø. “Hij is überklasse, een enorm fysiek een mentaal talent. Hij is vooral heel snel op de ski’s en vaak koelbloedig.” De Noor won in 2018 goud in de individuele discipline en zegevierde de afgelopen drie jaar in de wereldbeker overall. Toch greep hij opvallend naast een gouden medaille op het WK vorig jaar.

“Hij presteerde het hele seizoen grillig. Ik vermoed dat hij onbewust één à twee procent van zijn scherpte miste. In Beijing moet hij echt voor een paar gouden medailles gaan, zeker als hij ook maar een beetje in de buurt wil komen van zijn legendarische landgenoot Ole Einar Bjørndalen. Vorig jaar is hij wakker geschud door zijn landgenoot Sturla Holm Laegreid. Die kwam in de wereldbeker nog heel dichtbij. Ik denk dat dit Thignes Bø alleen maar sterker maakt.”

Toch vallen de Noorse mannen dit seizoen tegen, ook Thingnes Bø. “Dit heeft ongetwijfeld te maken met de strategie op weg naar de Spelen, maar goed voor het zelfvertrouwen is het niet. De Fransen Quentin Maillet Fillon en Emilien Jacquelin maken dit seizoen wel een sterke indruk net als de Zweed Sebastian Samuelsson."

“Maar op de Spelen is het toch altijd net even anders. Iedereen kiest zijn eigen weg naar het hoogtepunt van het seizoen. Daarom verwacht ik toch ‘gewoon’ sterke Noren. Daarnaast lijken de Russische heren in de breedte na een aantal teleurstellende seizoenen weer een stuk beter te zijn. Zowel Eduard Latypov als Aleksandr Loginov hebben al mooie resultaten geboekt.”

Kanshebbers vrouwen

Net als bij de mannen zijn ook de meeste kampioenen van Pyeongchang bij de dames inmiddels gestopt. Dit geldt voor de Duitse Laura Dahlmeier, die goud won op de sprint en de achtervolging, en de Slowaakse kampioen van de massastart Anastasiya Kuzmina. Alleen Hanna Öberg (Zweden) verdedigt haar titel op de 15 kilometer individueel.

De Noorse Tiril Eckhoff is één van de topfavorieten. Cool: “Ze was altijd pijlsnel, maar een slechte schutter. Drie jaar geleden is ze daarom opnieuw begonnen met leren schieten. Ze heeft de techniek helemaal ontleed en dat betaalt zich nu uit. Dat is extreem knap. Ze won vorig jaar de disciplinecup sprint, de achtervolging en het totaalklassement van de wereldbeker.”

Ook haar prestaties vallen dit seizoen echter tegen. “Natuurlijk zal ook hier sprake zijn van een plan richting de Spelen, maar dat is geen verklaring voor de grillige schietresultaten. Ze zal haar vorm moeten terugvinden en snel. Daarom heeft ze wat wedstrijden overgeslagen om extra aandacht te besteden aan haar training.”

Lisa Theresa Hauser uit Oostenrijk bewandelde de omgekeerde weg. “Tot vorig jaar stond zij nooit op het podium van de wereldbeker. Zij heeft juist met een nieuwe coach een enorme stap gemaakt in haar snelheid op de ski’s. Langlaufen moet je van jongs af aan leren en er daarna heel veel uren in steken om beter te worden. Dat je op je 27ste nog zoveel sneller kunt worden, vind ik daarom erg bijzonder. Het leverde vorig jaar maar liefst zeven keer een podiumplaats op. Als zij deze lijn doortrekt, wordt ze heel gevaarlijk.”

Marte Olsbu Roeiseland is de beste tot nu toe in dit seizoen. De Noorse leek vorig seizoen zoekende te zijn, maar heeft het plezier weer teruggevonden in de sport. “Voor mij is zij de grootse kanshebber op een medaille, omdat ze al veel heeft meegemaakt als biatlete. Ze heeft dus de ervaring én de vorm.”

Verrassend sterk dit seizoen zijn Hanna Sola en Dzinara Alimbekaba uit Wit-Rusland. Vier jaar geleden wonnen de Wit-Russische dames verrassend goud, toen nog met Darya Domracheva, één van de beste biatletes ooit. Na haar biatlonpensioen dachten we voorlopig weinig meer te horen uit Wit-Rusland, maar sneller dan verwacht hebben ze weer een paar sterke atletes aan de start staan.

Als talent noemt Cool Elvira Öberg, het jongere zusje van Hanna Öberg. Ze is 22 jaar en net juniore af. Toch stond ze vorig jaar al drie keer op het podium. Afgelopen zomer heeft ze flink aan snelheid gewonnen. Ze heeft daarna een megastap gezet en dit seizoen meerdere overwinningen geboekt. Ik ben benieuwd of ze deze vorm kan doortrekken naar februari, want het is niet gemakkelijk om in deze sport op jonge leeftijd zo lang goed te blijven.

Kanshebbers (mixed) relay

Voor de verschillende relayonderdelen verwacht Cool dat de prijzen gaan naar de traditionele grote landen. Dan moet je denken aan Noorwegen, Frankrijk, Rusland en Zweden. Als outsiders noem ik Italië en Wit-Rusland. Het is moeilijk om te zeggen wat Duitsland gaat doen. Ze hebben het al jaren lastig, maar de Duitsers blijven van oudsher één van de grootmachten. Dit gaat ze ongetwijfeld op één van de onderdelen een medaille opleveren.

Agenda Olympische Spelen

Cool sluit verrassingen op de Olympische Spelen niet uit. Door de coronacrisis is de wereldbeker in Beijing vorig jaar niet doorgegaan. Niemand heeft daarom het parcours kunnen testen. Bovendien heb je in Azië natuurlijk een ander type sneeuw dan in Europa. Dit vraagt een topprestatie van de teams die de ski’s waxen. De Olympische Spelen kunnen daarom extra interessant worden.

Zaterdag 5 februari: Mixed relay

Maandag 7 februari: Vrouwen individueel

Dinsdag 8 februari: Mannen individueel

Vrijdag 11 februari: Vrouwen sprint

Zaterdag 12 februari: Mannen sprint

Zondag 13 februari: Achtervolging (mannen en vrouwen)

Dinsdag 15 februari: Mannen relay

Woensdag 16 februari: Vrouwen relay

Vrijdag 18 februari: Mannen massastart

Zaterdag 19 februari: Vrouwen massastart

Waar kijk je?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kun je ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

