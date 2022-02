De 26-jarige Duitse kwam na 7,5 kilometer sprinten slechts 1.3 seconden tekort voor de officiële, bronzen plak. De zelfgemaakte medaille is helemaal af met koordje, waar Beijing 2022 op staat, plus de daadwerkelijke rood-gouden medaille met een grote '4' erop.

Voigt poseert ermee op Instagram. ''Trots is een understatement!'' zo luidt de post. Uiteindelijk heeft het Voigt wel geholpen. 'De boost in motivatie is voor mij wel merkbaar. De rest van het team is ook in goede doen", zegt ze.

Ad

Beijing 2022 Beijing 2022 : Highlights Men's 10km Sprint 2 UUR GELEDEN

Biatlon

Bij biatlon is het de bedoeling dat er wordt geskied naar één of meer bepaalde punten, waarna er met een geweer geschoten moet worden op vijf kleine doelwitten. Diegene die dit in combinatie het snelste doet wint. Schiet je naast een van de kleine doelwitten? Dan loop je straffen op.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+. Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Broers Johannes Thingnes en Tarjei reageren verheugd op goud en brons 3 UUR GELEDEN