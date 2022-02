Biatlon

Beijing 2022 | Explainer - hoe werkt biatlon?

Biatlon is een van de meest bekende wintersporten en vanzelfsprekend is biatlon ook tijdens de Winterspelen in Peking weer van de partij. Biatlon is een combinatie tussen langlaufen en schieten, maar hoe zorg je nou voor een goede balans tussen deze twee? In deze explainer leggen we je alles uit over biatlon, dat al sinds 1960 op het olympische programma staat.

00:05:59, 6 uur geleden