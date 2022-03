Pidruchnyi deed begin februari nog mee aan de Olympische Winterspelen van Beijing 2022 – zijn beste resultaat was een dertiende plek op de sprint – maar een maand na zijn derde optreden als olympiër is alles anders. De Oekraïner is thuis nodig, nu er sprake is van een invasie van Oekraïne door Rusland.

“Ik wil graag iedereen bedanken voor hun sterktewensen voor mij en mijn familie. En ik ben iedereen dankbaar die Oekraïne steunt en probeert te helpen waar mogelijk”, aldus Pidruchnyi, die is gelegerd nabij Lviv en echt wel wat kan als biatleet.

Er staat sinds Östersund 2019 zelfs een wereldtitel achtervolging achter zijn naam, de enige die ooit is behaald door een Oekraïense biatleet. Ook stond hij na World Cups diverse keren op het podium.

Familie beschermen

De dertigjarige Pidruchnyi plaatste zijn dankwoord bij een foto die is geplaatst op Instagram, waar je hem ziet in gevechtsuitrusting terwijl hij schuilt voor een Russisch bombardement. Er doet voorlopig geen enkele Oekraïense biatleet meer mee aan evenementen.

“Mijn team en ik blijven in Oekraïne om onze families te beschermen tegen het Russische leger dat 24 februari is binnengevallen. Vertel me niet dat sport en politiek gescheiden zijn. Dit hangt wel degelijk samen! Sluit hier alsjeblieft niet je ogen voor en probeer ons te helpen.”

Pidruchnyi is niet de enige sporter die het Oekraïense leger probeert te ondersteunen. Verre van dat. Zo melden de autoriteiten dat Yevgeny Malyshev, een negentienjarige biatleet die lid was van het juniorenteam, om het leven is gekomen, evenals de profvoetballers Vitalii Sapylo (Karpaty Lviv) en Dmytro Martynenko (FC Gostomel).

Ook dook er al beeldmateriaal op van gewapende voetballers van Dinamo Kiev en Shakhtar Donetsk, waarbij zij aangaven klaar te zijn voor de strijd.

