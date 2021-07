PIJNLIJKE BEELDEN

Niek Kimmann deelde vanmiddag via social media beelden van zijn botsing op training met een overstekende official. De man had duidelijk niet gezien dat er achter de kunstmatige heuveltjes twee BMX'ers aan kwamen stormen. Het leek in eerste instantie vooral een kenmerkend voorbeeld van hoe het de Nederlandse atleten op tweewielers deze dagen vergaat in Tokio.

ERNSTIGE GEVOLGEN

In de podcast van het AD bracht Theo Bos echter het nieuws dat de gevolgen behoorlijk pijnlijk kunnen zijn. Kimmann heeft bij het incident namelijk een barst in zijn knieschijf opgelopen. Desondanks zal de 25-jarige Nederlander donderdag wel aan de start verschijnen van de voorrondes van het BMX-toernooi . 'Hij gaat met pijnstilling proberen te fietsen,' wist de oud-baanwielrenner te melden. Kimmann gold als een kanshebber voor een medaille.

