De overkoepelende sportbond ging in op de wens van de Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) om het team van De Bruin naar de Olympische Spelen te sturen, omdat zij door corona de afgelopen twee jaar enorme beperkingen hebben gekend in hun trainings- en wedstrijdprogramma.

Goed nieuws voor De Bruin en zijn ploeggenoten Janko Franjic, Jelen Franjic, Dennis Veenker, Stephan Huis in 't Veld en Joost Dumas. Lees hier alles over hoe het olympisch bobsleeën in zijn werk gaat.

Ad

Potentie

Beijing 2022 Beijing 2022 | Jamaica voor het eerst deze eeuw weer met viermansbob op de Spelen GISTEREN OM 09:12

“We zien de potentie van deze sporters en willen hen gezien de uitzonderlijke situatie de kans geven in Beijing te sleeën. Ik ben blij dat ik Ivo kon bellen met het goede nieuws. Ze hebben er alles aan gedaan”, zegt technisch directeur Maurits Hendriks van TeamNL op de website van de BSBN.

Om zich te kwalificeren was een plek bij de eerste acht in de wereldbeker vereist of een top-12 notering in het eindklassement. Tijdens de laatste wereldbekerwedstrijden afgelopen weekend in St. Moritz eindigde het team teleurstellend als zeventiende, waardoor de kansen verkeken leken. De BSBN kroop echter in de pen en overtuigde het NOC*NSF.

Winter pass | Een inkijkje bij de Formule 1 op het ijs… oftewel: bobsleeën!

Droom

Voor stuurman De Bruin komt daarmee een droom uit. “Veel mooier dan dit wordt het niet. Dit is een mooie beloning voor al het harde werk van de jongens. Ook al zat het tegen met corona, we hebben altijd doorgezet en met de kop omhoog gestreden voor wat we waard waren. We hebben het net ook aan het team laten weten. Dat was een tranendal van blijdschap.”

De Bruin voerde de afgelopen jaren een eenzame strijd. In 2010 begon hij met bobsleeën. De laatste acht jaar moest hij het echter doen zonder inkomen, omdat het NOC*NSF geen vergoeding meer gaf aan de BSBN. Om de kosten te drukken, moest hij met zijn team bezuinigen op zijn reizen. Mede daarom lukte het De Bruin niet om zich in 2014 en 2018 te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Bobsleeën | Duitse tweemansbob snelste tijdens test op olympische baan

De afgelopen jaren zat het team van De Bruin echter in de lift en sloot zich aan bij de internationale middenmoot. Naast alle coronaperikelen kregen zij onlangs een nieuwe flinke teleurstelling te verwerken toen remmer Janko Franjic met een hamstringblessure moest afhaken. Desondanks bleef het team strijden voor zijn kansen.

Afgelopen weekend haakte Franic weer aan bij het team. De seinen van de dokter stonden nog op rood, maar hij wilde nog één ultieme poging doen voor plaatsing. Deze slaagde dus in eerste instantie niet, maar via het NOC*NSF kwam het ticket alsnog. De oranje bob neemt het in China onder meer op tegen Jamaica

Van Calker in 2014

Het is voor het eerst sinds 2014 dat de BSBN een viermansbob afvaardigt naar de Olympische Spelen. In Sotsji eindigde de ploeg van stuurman Edwin van Calker als elfde.

Waar kijk je?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kun je ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Alles wat je moet weten over bobsleeën tijdens de Winterspelen 07/01/2022 OM 11:56