Nouchka Fontijn en Enrico Lacruz moeten de Nederlandse eer verdedigen in Tokio. Met name van Fontijn mag veel verwacht worden na haar zilveren medaille in Rio vijf jaar geleden. De sterkste landen in deze sport zijn traditioneel Cuba en de Verenigde Staten. Ook dit jaar zijn veel favorieten weer afkomstig uit deze twee landen.

Wat: Boksen

Waar: Kokugikan Arena, Tokio

Wanneer: 24 juli - 8 augustus

Opzet

Dit jaar wordt er bij de mannen in acht verschillende gewichtsklasses gebokst. Bij de vrouwen staan er vijf verschillende gewichtsklasses op het programma. Van 24 juli tot en met 8 augustus staan er in Tokio atleten in de ring. Vanaf 31 juli worden de medailles verdeeld. Met uitzondering van rustdag 2 augustus staan er vanaf de 31e elke dag finales op het programma.

De opzet van het boksen is die van een afzonderlijk toernooi voor elke gewichtsklasse. De winnaar gaat door naar de volgende ronde en de verliezer valt af. Net als bij het judo wordt de bronzen medaille twee keer uitgereikt. Dit gebeurt echter niet volgens een herkansingssysteem. De verliezers van beide halve finales krijgen een bronzen medaille.

De wedstrijden bestaan uit drie rondes van drie minuten, waarin de deelnemers op verschillende manieren de overwinning naar zich toe kunnen trekken. Dit kan door een knock-out, als een tegenstander niet in staat is om binnen tien seconden het gevecht te hervatten.

Het is eveneens mogelijk om een gevecht op punten te winnen. Als de wedstrijd na drie rondes niet is beslist, zijn er vijf juryleden aanwezig die, los van elkaar, bekijken hoeveel rake klappen er zijn uitgedeeld op het hoofd en de torso van de tegenstander. Op deze manier maken de juryleden per ronde een score op. De bokser met de meeste juryleden aan zijn of haar zijde wint de ronde en de bokser met de meeste gewonnen rondes is de eindwinnaar. Daarnaast kan een scheidsrechter zelf beslissen om het gevecht te beëindigen en kan een bokser of coach zelf letterlijk de handdoek in de ring gooien om zijn of haar veiligheid te beschermen.

Locatie

Het bokstoernooi vindt plaats in de Kokugikan Arena in Tokio. Deze hal staat vooral bekend als kloppend hart van het Japanse sumoworstelen, maar wordt nu dus omgebouwd tot boksring. De Kokugikan Arena werd in 1985 geopend en is sindsdien ook gebruikt als locatie voor concerten.

De Kokugikan Arena in Tokio, locatie van het olympisch bokstoernooi Foto: Getty Images

Favorieten bij de vrouwen

Vlieggewicht: 48 tot 51 kilogramBuse Naz Cakiroglu uit Turkije is de grote favoriet voor goud bij de lichtste boksers op de Spelen. De Turkse won zilver op het meest recente WK van 2019 en pakte datzelfde jaar goud op de Europese Spelen. Haar grootste concurrenten zijn Virginia Fuchs uit de Verenigde Staten en Stoyka Krasteva uit Bulgarije.

Vedergewichten: 54 tot 57 kilogramDe Taiwanese Yu-Ting Lin is bij de vedergewichten de te kloppen vrouw. Lin werd in 2018 wereldkampioen en pakte het jaar erna brons op het WK. Niet ver achter Ling komt Irma Testa uit Italië en ook Nesthy Petecio uit de Filipijnen is een vrouw om rekening mee te houden.

Lichtgewichten: 57tot 63 kilogramDe topfavoriet bij de lichtgewichten komt uit Brazilië, en ze heet Beatriz Ferreira. Ferreira is regerend wereldkampioen en won maar liefst 35 van de 40 gevechten die ze afwerkte. De concurrentie is er in de persoon van Kellie Harrington uit Ierland en Mira Potkonen uit Finland.

Weltergewicht: 64 tot 69 kilogramBij de weltergewichten is wederom een Turkse de favoriet. Busenaz Surmeneli is regerend wereldkampioen en gaat proberen haar Aziatische concurrentie de baas te blijven. Nien-Chin Chen en Hong Gu uit Taiwan en China zijn de dames die Surmeneli vooral in de gaten zal houden.

Middelgewicht: 69 tot 75 kilogram met Nouchka FontijnVijf jaar geleden in Rio was het Claressa Shields die Fontijn van het goud weerhield. Shields doet dit jaar niet meer mee, maar er is een nieuwe topper opgestaan in het middelgewicht. De Britse Lauren Price is torenhoog favoriet. Price is regerend wereldkampioen en won goud op de Europese Spelen van 2019. Fontijn en de Chinese Li Qian zijn de voornaamste concurrenten van Price. Voor de 33-jarige Fontijn lijkt dit haar laatste kans te zijn op olympisch goud.

Lauren Price, de grote concurrent van Nederlandse Noucha fontijn op de Olympische Spelen 2020 van Tokyo Foto: Getty Images

Favorieten bij de mannen

Vlieggewicht: 48 tot 52 kilogram Skakhobidin Zoirov uit Oezbekistan is huizenhoog favoriet bij de mannelijke vlieggewichten. Zoirov won goud in Rio de Janeiro en is de regerend wereldkampioen. Zijn grootste concurrenten komen uit Cuba en India. Yosbany Veitia en Amit Panghal gaan proberen om Zoirov van zin olympische troon te stoten.

Vedergewichten: 52 tot 57 kilogram Bij de vedergewichten kan het wel eens een spannend toernooi worden. Regerend wereldkampioen Mirazizbek Mirzakhalilov uit Oezbekistan is licht favoriet, maar Lazaro Alvarez uit Cuba kan er net zo goed met het goud vandoor gaan. De Rus Albert Batyrgaziev is een gevaarlijke outsider.

Lichtgewichten: 57 tot 63 kilogram met Enrico Lacruz

Enrico Lacruz is de enige Nederlandse man die namens Nederland bokst op deze Olympische Spelen. De kans dat Lacruz zijn kwalificatie gaat bekronen met een medaille is niet groot. De concurrentie in zijn gewichtsklasse is moordend en de gouden medaille kan eigenlijk al schriftelijk worden afgedaan. Andy Cruz is zonder twijfel torenhoog favoriet. De Cubaan was de afgelopen twee wereldkampioenschappen de beste en won 105 van de 113 wedstrijden die hij bokste. Keyshawn Davis uit de Verenigde Staten en Sofiane Oumiha uit Frankrijk gaan vermoedelijk onderling uitmaken wie het zilver pakt.

Weltergewichten: 63 tot 69 kilogram De Brit Pat McCormack is op voorhand de grootste kanshebber op olympisch goud. McCormack won goud op de Europese Spelen van 2019 en pakte het zilver op het WK van dat jaar. Hij verloor destijds de finale van Andrei Zamkovoy. De Rus is eveneens kanshebber, maar met zijn 34 jaar is hij wat aan de oude kant. Roniel Iglesias uit Cuba is een man waarvoor de twee favorieten op moeten passen.

Middelgewichten: 69 tot 75 kilogramBij de middelgewichten is de Oekraïense Oleksandr Khyzhniak titelfavoriet. Khyzhniak werd in 2017 wereldkampioen en pakte goud op de Europese Spelen van 2019. Zijn grootste concurrent is de Russische regerend wereldkampioen Gleb Bakshi en Eumir Marcial uit de Filipijnen wordt als een outsider gezien.

Lichtzwaargewichten 75 tot 81 kilogramBij de lichtzwaargewichten mag spektakel verwacht worden. Arlen Lopez uit Cuba is de favoriet, maar Lopez en Bekzad Nurdauletov uit Kazachstan ontlopen elkaar niet veel. Lopez won in Rio de Janeiro olympisch goud en Nurdauletov is regerend wereldkampioen. Benjamin Whittaker uit Groot-Brittannië zal proberen om voor een verrassing te zorgen, maar waarschijnlijk is brons het hoogst haalbare voor de Brit.

Zwaargewichten 81 tot 91 kilogramMuslim Gadzhimagomedov kan deze Spelen eigenlijk alleen maar verliezen. De Rus is huizenhoog favoriet en zal met niks minder dan goud tevreden zijn. Gadzhimagomedov werd als 22-jarige al wereldkampioen in 2019. Julio Cesar La Cruz uit Cuba en Vassiliy Levit uit Kazachstan moeten zich vooral op het zilver richten.

Superzwaargewichten +91 kilogramBij de superzwaargewichten is van eenzelfde soort situatie sprake. Bakhodir Jalolov uit Oezbekistan is regerend wereldkampioen en voor iedereen de uitgesproken favoriet voor het goud. Kamshybek Kunkabayev uit Kazachstan en Richard Torrez uit de Verenigde Staten zijn de andere boksers die kansrijk worden geacht voor een medaille.

