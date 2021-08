Split decision

Hoewel Fontijn na de eerste ronde een lichte voorsprong had op haar Britse opponente was de stand na twee rondes, op een waarschuwing voor Price na, bijna volledig in evenwicht. In de laatste ronde wist de Britse een paar rake klappen te verkopen aan Fontijn, waardoor de twijfelende juryleden over de streep werden getrokken. Uiteindelijk kozen drie van de vijf scheidsrechters voor de Britse.

Door het verlies moet Fontijn genoegen nemen met de bronzen medaille. Tijdens Rio de Janeiro 2016 behaalde de Schiedamse zilver, nadat ze in de finale onderuit was gegaan tegen de Amerikaanse Claressa Shields.

