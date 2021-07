De eerste ronde van het duel ging naar de Canadese, maar bij haar stroomden de krachten gaandeweg steeds meer weg, terwijl de Rotterdamse met veel energie de aanval bleef zoeken. Dat zag de jury ook en zij riepen Fontijn dus ook unaniem uitgeroepen tot winnaar.

REVANCHE

In haar halve finale treft Fontijn een goede bekende. Lauren Price was haar tegenstandster in de WK-finale van 2019. Na die wedstrijd werd de Nederlandse in eerste instantie uitgeroepen tot winnares, maar Price ging in beroep en kreeg alsnog de wereldtitel toegewezen. Volgende week vrijdag kan Fontijn zich dus voor die discutabele nederlaag revancheren.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Nouchka Fontijn verzekerd van medaille na winst kwartfinale 36 MINUTEN GELEDEN

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Het bokstoernooi gaat verder - hoeveel ronden en hoe lang duurt een wedstrijd? 14 UUR GELEDEN