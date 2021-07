Nederland begon moeizaam aan het toernooi. In de kwartfinale tegen Groot-Brittannië kwam het team op een 3-1 achterstand. Het drietal vocht zich echter terug en won de wedstrijd met 5-3. Dit betekende dat Nederland het in de halve finale op moest nemen tegen Taiwan. De Taiwanezen bleken een maatje te groot voor Nederland. Het werd 6-0 voor de Aziaten die een bijzonder hoog niveau haalden en zich plaatsten voor de finale tegen Korea.

Door het verlies in de halve finale was Nederland veroordeeld tot de strijd om brons. Gastland Japan was hierin de tegenstander. Nederland begon heel sterk en kreeg een goede kans om op 4-0 te komen. Gijs Broeksma produceerde echter een flinke afzwaaier, waardoor Japan de set won. De mannen herstelden zich snel en kregen bij een 4-2 stand de kans om het brons veilig te stellen. Van den Berg moest een negen schieten met de laatste pijl, maar hij raakte de acht. Hierdoor werd het 4-4 en was een shoot-off nodig om de beslissing te brengen.

Bij een shoot-off schieten alle mannen één pijl en wordt bij een gelijke stand gekeken naar de afstand tot het midden. Nederland schoot goed en Sjef van den Berg kon het wederom afmaken. Dit keer was een tien nodig, maar wederom kreeg hij het niet voor elkaar om de wedstrijd te beslissen. Een negen leek echter genoeg voor de eindzege, omdat deze pijl de voorsprong op tien bracht. Helaas voor Nederland bleef de laatste Japanse schutter ijskoud. Hij schoot de beslissende pijl in het midden van de roos, waardoor Japan er met de overwinning en de bronzen medaille vandoor ging.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Eerste medaille voor Nederland: zilver voor boogschutters Schloesser en Wijler GISTEREN OM 08:39

Goud voor Korea

Zuid-Korea werd vooraf gezien als absolute topfavoriet en dat bleek terecht. De Koreanen waren ongenaakbaar in de finale tegen Taiwan. Van de eerste twaalf pijlen gingen er maar liefst elf in de tien en één in de negen. Hierdoor was er voor Taiwan vrijwel geen ruimte voor fouten. In de laatste set waren de scores iets minder hoog aan Koreaanse kant, maar ook deze werd gewonnen. Zuid-Korea veroverde het goud met een overtuigende 6-0 in de finale.

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Zilver voor Nederlandse boogschutters GISTEREN OM 08:33