Freestyle Skiën

Beijing 2022 | Gouden medaille voor Australische Mogulspecialiste Jakara Anthony

Jakara Anthony is de olympische kampioene freestyleskiën op de moguls. De Australische bleef volledig foutloos in al haar runs en wist op die manier het goud te pakken. De tweede plaats is voor Jaelin Kauf en de derde plaats voor Anastasiia Smirnova.

00:01:48, 2 uur geleden