Beijing 2022

Met de eerste en tweede plaats in de eindstand werd het een Amerikaans feestje op de slopestyle. Bij de andere deelnemers ging er veel mis. Hall had de lat vanaf het begin af aan zeer hoog gelegd, waardoor er veel risico genomen werd. Dit leidde tot een reeks mislukte landingen en lage scores.

De Noor Birk Ruud kon zijn olympische titel op de Big Air geen gevolg geven. Hij werd vijfde, maar heeft in de halfpipe nog een kans om een tweede olympische titel te veroveren in Peking. Regerend wereldkampioen Andri Ragettli uit Zwitserland viel ook net buiten het podium met een vierde plaats. Ragettli was de laatste die Hall van het goud kon houden, maar maakte al vroeg een paar fouten in zijn run, waardoor de Amerikaan zeker was van goud.

