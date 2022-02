Beijing 2022

Tussen de sneeuwvlokken door werd er nog geskicrosst in het Genting Snow Park. In de finale stonden Sandra Naeslund, Marielle Thompson, Daniela Maier en Fanny Smith. Naeslund pakte vanaf de start de koppositie om deze vervolgens niet meer af te staan. De Zweedse is daarmee vier jaar na haar vierde plek in PyeongChang nu de nieuwe olympisch kampioene op de skicross.

Het zilver is gewonnen door Marielle Thompson. De Canadese won al haar heats en alleen in de finale moest ze genoegen nemen met een mindere prestatie dan de overwinning.

Het brons werd niet zonder slag of stoot verdeeld. Fanny Smith kwam als derde over de finish, net als vier jaar geleden in PyeongChang, maar zij werd vervolgens door de jury een plek teruggezet waardoor de bronzen medaille naar Daniela Maier ging. Er lijkt in eerste geval niet zo gek veel mis te gaan tijdens de run.

