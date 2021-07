In Tokio staan veertien gouden medailles op het spel. Dit is er een minder dan vijf jaar geleden toen er zeven in plaats van acht gewichtsklassen waren bij de mannen. Vanwege de vele dopingschandalen die de sport teisteren, mogen slechts 196 atleten meedoen in plaats van de 260 in Rio.

Wat: Gewichtheffen

Waar: Tokyo International Forum

Wanneer: Zaterdag 24 juli - woensdag 4 augustus

discovery+ sport Nederlandse deelnemers: Enzo Kuworge

Favorieten: Fabin Li, Xiaojun Lü, Lasha Talakhadze, Hou Zhihui, Li Wenwen

Een gewichthefcompetitie bestaat uit twee onderdelen: trekken en stoten. Bij het trekken is het bedoeling om in een beweging de halter boven het hoofd te bewegen. Bij het tweede onderdeel, het stoten, moet de halter eerst tot schouderhoogte gebracht worden om die daarna boven het hoofd te brengen. De atleten zetten daarbij een voet naar achter die later weer naar voren wordt gebracht. Gewichtheffers hebben drie pogingen per gewicht. Een jury beslist of een poging is geslaagd. De gewichtheffer die in het trekken en stoten het grootste gewicht kan liften, wint de wedstrijd.

Kuworge staat bekend als een groot talent in de gewichthefwereld. In mei 2021 werd de gewichtheffer afgetekend wereldkampioen bij de junioren in Tasjkent, Oezbekistan, in de hoogste gewichtsklasse. Hij kwam op deze wedstrijd tot 411 kilogram (231 kilogram stoten, 180 kilogram trekken). Met deze score verbeterde hij zowel zijn Nederlands record als het Europese juniorenrecord. De 158,5 kilo zware Kuworge bereikte de twaalfde plek op de olympische ranglijst en die positie gaf recht op een ticket naar Tokio. Kuworge moet tot de slotdag van het toernooi, woensdag 4 augustus, wachten op zijn daadwerkelijke olympische deelname.

Favorieten

De Georgiër Lasha Talakhadze is de favoriet in gewichtsklasse van Kuworge. In de hoogste gewichtsklasse is hij de regerend olympisch kampioen. Op het Europees kampioenschap eerder dit jaar wist hij zijn eigen wereldrecord te verbreken. De Noord-Koreaan Om Yun Chol, die in Londen nog olympisch kampioen werd, is een kandidaat voor de titel in de klasse tot 61 kilogram. Daarnaast zijn er ook veel Chinese kanshebbers als Shi Zhiyong (-73 kg) en Tian Tao (-96 kg) die grote kans maken op het goud.

Bij de vrouwen zijn de Chinese vrouwen ook dominant. In Rio wonnen de Chinezen nog goud in drie klassen. Op het wereldkampioenschap van 2019 won het land vijf van de zeven gouden medailles in olympische klassen. Een andere interessante deelnemer is Laurel Hubbard. Hubbard is in Tokio de eerste vrouw die als man is geboren en meedoet aan de Spelen. Het IOC heeft regels waarin het transatleten wordt toegestaan om mee te doen aan wedstrijden als zij vanaf twaalf maanden voor een wedstrijd een testostoronwaarde hebben van 10 nanomol per liter. Hubbard voldoet aan deze voorwaarde. Als Hubbard een medaille wint, zal nogmaals de discussie losbarsten over inclusiviteit en eerlijke sport.

Laurel Hubbard Foto: Getty Images

Schema

Zaterdag 24 juli: dames 49 kg

Zondag 25 juli: heren 61 kg, heren 67 kg

Maandag 26 juli: dames 55 kg

Dinsdag 27 juli: dames 59 kg, dames 64 kg

Woensdag 28 juli: heren 73 kg

Zaterdag 31 juli: heren 81 kg, heren 96 kg

Zondag 1 augustus: dames 76 kg

Maandag 2 augustus: dames 87 kg, dames +87 kg

Dinsdag 3 augustus: heren 109 kg

Woensdag 4 augustus: heren +109 kg (Enzo Kuworge)

