De Nederlandse handbalvrouwen hebben we de afgelopen jaren veel zien winnen, maar nog niet zien schitteren op de Olympische Spelen. Bij het mannentoernooi is er geen Nederlandse inzending, maar dit betekent niet dat er niks te beleven is. Handbal staat al lang op het olympische programma, maar de vorm zoals we het nu kennen is niet hoe de sport ooit olympisch werd. Mis niks van het handbaltoernooi, van 24 juli tot en met 7 augustus, live op Eurosport 1 en zonder onderbrekingen op discovery+ sport.

Wat: Handbal (mannen)

Waar: Yoyogi National Stadium

Wanneer: Zaterdag 24 juli - zaterdag 7 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Favorieten: Frankrijk, Spanje

Afwijkend olympisch toernooi

Tokio 2020 Tokyo 2020 | De mooiste handbal goals gemaakt op de Olympische Spelen EEN UUR GELEDEN

Handbal stond in 1936 voor het eerst op de olympische kalender. De sport stond toen nog bekend als veldhandbal en de wedstrijd ging tussen twee elftallen.

Handbalwedstrijd tijdens de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn Foto: Getty Images

De tweede editie volgde pas in 1972, maar wel in de aangepaste vorm zoals we het nu nog steeds kennen: gespeeld als zaalsport en met zeventallen. Beide edities werden alleen door mannen gespeeld. Pas in 1976 volgde de introductie van het vrouwenhandbal op de Olympische Spelen

Aan het olympisch handbaltoernooi doen twaalf landen mee. Gastland Japan was automatisch geplaatst en de andere elf landen moesten op een andere manier een plek weten te bemachtigen. Het kwalificatieproces begon tijdens het wereldkampioenschap van 2019. De Pan-Amerikaanse Spelen, het Aziatisch kwalificatietoernooi, Afrikaans en Europees kampioenschap en als laatste drie olympische kwalificatietoernooien. Om het olympisch goud te bemachtigen, moet er voor een langere periode op het allerhoogste niveau worden gehandbald.

Deelnemers

De landen die zich uiteindelijk voor de Zomerspelen van Tokio hebben gekwalificeerd, zijn Japan, Denemarken, Argentinië, Bahrein, Egypte, Spanje, Brazilië, Noorwegen, Frankrijk, Portugal, Duitsland en Zweden.

Bij de mannen is Frankrijk het meest succesvolle land tijdens de Spelen. Met twee keer goud, een keer zilver en een keer brons. Nog geen enkel land wist bij het mannenhandbal drie keer goud te behalen, iets wat de Deense vrouwen wel is gelukt.

Van de twaalf landen die dit jaar meedoen aan de Olympische Spelen, hebben maar vijf landen eerder een olympische medaille gewonnen. Duitsland heeft alle drie de medailles een keer bemachtigd, Denemarken wist één keer goud te behalen, Spanje drie keer brons en Zweden vier keer zilver.

Tokyo 2020 | De mooiste handbal goals gemaakt op de Olympische Spelen

Kanshebbers

Gezien de resultaten van de vorige edities van de Spelen behoort Frankrijk ook dit keer bij de favorieten. Tijdens de Spelen van Rio werden de Fransen tweede en de twee voorgaande Spelen wisten ze zelfs met goud af te sluiten. Spanje schreef in 2020 voor de veertiende keer het Europees kampioenschap op zijn naam, waardoor het zich ook kwalificeerde voor de Olympische Spelen. Spanje behoort in Tokio uiteraard tot de favorieten voor het goud. Regerend olympisch kampioen Denemarken mag ook zeker niet worden afgeschreven.

Noorwegen en Brazilië bijten het spits af op zaterdag 24 juli om 02:00 uur Nederlandse tijd. De nummer twee van Rio 2016, Frankrijk, speelt om 04:00 uur tegen Argentinië. Om 14:30 uur mogen de Denen aan de bak tegen het gastland. Kijk hier voor het volledige speelschema van het handbal op de Olympische Spelen.

WAAR KIJK JE?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen van begin tot eind live uit. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet dankzij meerdere live-streams non-stop en zonder reclame rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.