Oranje nam al vroeg de leiding tegen de olympische debutant. Na een mooie aanval tikte Felice Albers de 1-0 binnen. Hoewel Nederland daarna volop kansen kreeg, vooral de afronding met de strafcorners was slordig, bleef de marge beperkt tot één. Van Ierland had de ploeg weinig te duchten. De nummer negen van de wereld bereikte slechts twee keer de Nederlandse cirkel.

Beslissing in het vierde kwart

Pas bij strafcorner nummer negen, in het vierde kwart, zorgde Nederland voor de beslissing. Malou Pheninckx tikte binnen nadat de strafcorner van Caia van Maasakker op de paal was beland. Het verzet van Ierland was daarmee gebroken. Op aangeven van Albers zorgde Laurien Leurink voor de 3-0. Met wat geluk ging vervolgens ook de strafcorner van Frédérique Matla in het Ierse doel.



Het betekende de tweede overwinning van Nederland in groep A. Zaterdag hadden de hockeydames India al met 5-1 verslagen. Woensdag is Zuid-Afrika vanaf 2.30 uur de tegenstander.

