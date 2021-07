Het openingsduel van de Olympische Spelen voor zowel Nederland als België beloofde op papier een mooie strijd op te leveren. De twee rivalen stonden minder dan twee maanden geleden op het Europees Kampioenschap in Amsterdam nog tegenover elkaar in de halve finale. Toen was Nederland de winnaar.

Veel fouten

De openingsfase stond vooral in het teken van veel fouten aan beide kanten. In het eerste kwart gebeurde er daardoor weinig. Waar België zich richting het tweede kwart langzaamaan herstelde en kansen begon te krijgen, bleef de ploeg van bondscoach Max Caldas voornamelijk grossieren in fouten. Ondanks dat de Belgen een paar grote kansen kregen gingen de ploegen met 0-0 de rust in.

Hertzberger opent het bal

Er was een individuele actie van Jeroen Hertzberger voor nodig om de wedstrijd open te breken. De Nederlander draaide knap weg in de cirkel en pushte de bal in de touwen: 1-0. Het kostte België echter slechts een paar minuten om de stand alweer gelijk te trekken.

Hendrickx met hattrick man van de wedstrijd

Dat de Belgen op 1-1 kwamen door een strafcorner is met een van de beste cornermannen van de wereld in het veld geen verrassing te noemen. Alexander Hendricx, in de Nederlandse competitie actief voor Pinoké, was afgelopen seizoen de topscorer van de Hoofdklasse. Hendrickx zet zijn goede vorm duidelijk door in Tokio met een hattrick.

Niet lang na de 1-1 kreeg België een strafbal. Deze werd feilloos binnen gepusht door Hendrickx. Ook het laatste woord was voor de Belg: Hendrickx completeerde zijn hattrick uit een strafcorner. Daarmee werden alle doelpunten in het derde kwart gescoord en was de eindstand bepaald.

De spanning was eruit in het vierde kwart, maar er gebeurde nog wel iets opmerkelijks aan Nederlandse zijde. Nederland stond met een speler teveel in het veld, iets dat je zelden nog ziet gebeuren op dit niveau. Daardoor kreeg aanvoerder Billy Bakker nog een gele kaart en moest hij vijf minuten naar de kant. Nederland krijgt zondag gelijk al kans op revanche, dan spelen de mannen om 14:15 uur tegen Zuid-Afrika.

