Tokyo 2020 | Nederlandse hockeyvrouwen veel te sterk voor Nieuw-Zeeland

Maandag 2 augustus was de dag voor de kwartfinales bij het vrouwenhockey. De eerste wedstrijden van de dag waren Duitsland - Argentinië (0-3) en Australië tegen India. Een grote verrassing bij de laatste wedstrijd. De nummer twee van de wereld werd uitgeschakeld met 1-0.

Nederlandse hockeyvrouwen tegen Nieuw-Zeeland Foto: Eurosport

Nederland mocht het opnemen tegen Nieuw-Zeeland en wist te winnen met 3-0. Later vandaag spelen Spanje en Groot-Brittannië tegen elkaar voor de laatste plek in de halve finale.

Wedstrijd verloop

Nederland begon goed aan de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De eerste drie strafcorners leverde niks op, maar na zeven minuten wist Nederland, door een prachtige actie en assist van Leurink op voorsprong te komen. Het eerste kwart eindigde door het doelpunt van Lidewij Welten met 1-0.

De eerste drie minuten van het tweede kwart waren voor de vrouwen van de Ierse coach Graham Shaw. Die niet wisten te profiteren van de twee strafcorners die ze toegekend kregen door scheidsrechter Michelle Meister.

Met nog negen minuten op de klok kregen de vrouwen van Alyson Annan een strafcorner, wel met behulp van de videoscheidsrechter. De strafcorner ging niet raak, maar kwam wel op het hoofd van een Nieuw-Zeelandse, waardoor er een strafbal toegekend werd aan de oranje vrouwen.

De beslissing van de videoscheids duurde lang, maar was dit keer wel correct. Eerder in het toernooi werden er al vele foute beslissingen gemaakt door de videoscheids. Matla was de vrouw die de strafbal mocht nemen. De speelster van Den Bosch wist alweer raak te schieten en houdt daarmee de reeks van scoren in alle wedstrijden op de Spelen in stand.

Tweede helft

De snelheid van het spel was hoog en het krachtsverschil in de eerste helft was groot.

Ook in de tweede helft was dat het beeld van de wedstrijd. De zesde strafcorner van de wedstrijd, in het derde kwart, werd raak geschoten door Stam. In het vierde kwart werd er niet meer gescoord, maar kwamen de vrouwen niet in gevaar.

De dames in het oranje, speelde vandaag een goede wedstrijd. Het enige wat ze zichzelf kwalijk kunnen nemen is dat er niet meer dan drie doelpunten zijn gevallen. Met deze overwinning houdt Nederland de reeks, niet verliezen van Nieuw-Zeeland op kunstgras, in stand.

Halve finale

Op zondag waren de oranje mannen niet opgewassen tegen de Australiërs, waardoor voor het eerst in 37 jaar niet de halve finale werd bereikt. De oranje dames wisten het tegen de Oceaniërs wel de halve finale te bereiken en nemen het op tegen de winnaar van Spanje - Groot-Brittannië.

