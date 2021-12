Beijing 2022

Zonder de sterren uit de NHL waren de Olympische Spelen meestal een prooi voor de Russen, maar vier jaar geleden ging dat niet zonder slag of stoot. Outsider Duitsland dreef de favorieten tot het uiterste in de finale. Kunnen zij of misschien een van de meer traditionele uitdagers als Canada, Zweden, de VS of Finland in Peking wel de Rode Machine van het goud houden?

Wat: IJshockey

Waar: National Indoor Stadium & Wukesong Arena

Wanneer: Donderdag 3 februari t/m zondag 20 februari

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

Nederlandse teams: geen

Favorieten: Rusland, Zweden, Finland en Canada (Heren), Amerika en Canada (Dames).

LOCATIES

De twee stadions waarin de ijshockeywedstrijden gespeeld gaan worden, kunnen trouwe volgers van de Olympische Spelen bekend voorkomen. In 2008 werden er namelijk al onderdelen van de Zomerspelen in Peking op deze locaties georganiseerd. Het National Indoor Stadium, waar met beide halve finales en finale van het herentoernooi de belangrijkste wedstrijden gepland staan, was veertien jaar geleden het decor voor het trampoline-, handbal- en turntoernooi, terwijl in de Wukesong Arena destijds de olympische basketbalwedstrijden werden gespeeld.

TOERNOOIOPZET - HEREN

De twaalf deelnemende teams zijn onderverdeeld in drie poules. In deze groepsfase speelt men tegen de drie tegenstanders in de eigen poule, maar na afloop ervan wordt een algehele rangschikking van D1 tot en met D12 gemaakt op basis van respectievelijk eindrangschikking in de poule, puntenaantal, doelsaldo, gescoorde doelpunten en - indien nodig - positie op de wereldranglijst.

Na de groepsfase gaat het toernooi verder in een knockout-format. De drie groepshoofden en de beste nummer 2 plaatsen zich direct voor de kwartfinale, terwijl de andere acht landen het tegen elkaar opnemen voor de resterende vier plekken. Uiteindelijk zal er op 20 februari gespeeld worden om de gouden medaille, nadat een dag eerder het brons al vergeven is.

POULE A

Deze poule zal het hardst geraakt worden door het wegblijven van de NHL-spelers , want beide Noord-Amerikaanse landen zijn hierin ingedeeld. Het biedt de vier jaar geleden zo verrassende Duitsers misschien de kans om andermaal te stunten. Het thuisland China lijkt bij voorbaat kansloos, zelfs in dit gedecimeerde veld. Als ze erin slagen de schade enigszins te beperken, dan hebben ze het al goed gedaan.

POULE B

In deze tweede poule zijn de Russische formatie en de Tsjechen - in 2019 respectievelijk derde en vierde op het WK - de waarschijnlijke favorieten, met Zwitserland als goede nummer drie. Denemarken wist zich verrassend als een van de laatste landen te kwalificeren voor dit olympische eindtoernooi, maar meer lijkt er voor hen niet in te zitten.

POULE C

Dankzij hun wereldtitel in 2019 staan de Finnen inmiddels tweede op de wereldranglijst, tussen de Canadezen en de Russen in. Dat zegt wel iets over de kracht van deze ploeg. De belangrijkste uitdager in poule C is Zweden, dat in het recente verleden al tweemaal de olympische titel opeiste. Ook het derde land in deze groep, Slowakije, is geen kleine jongen in het internationale ijshockey en dat maakt het voor de Letten een pittige loting.

FAVORIETEN

Op de vraag wie er nu de grote favorieten voor de olympische titel zijn, kan Hans Mulder van SportAmerika kort zijn: "Dat is lastig te zeggen. Alle teams zijn nog aan het puzzelen met hun selecties. Canada en de VS moeten op het laatste moment zelfs nog op zoek naar nieuwe bondscoaches." Die rollen zouden namelijk vervuld worden door clubcoaches, maar net als de spelers krijgen Jon Cooper (Tampa Bay lightning en Canada) en Mike Sullivan (Pittsburgh Penguins en de Amerikaanse nationale ploeg) geen vrijaf en dienen dus vervangen worden.

Van oudsher beschikken de Russen ook zonder NHL-spelers over een sterke selectie. "De KHL, de Oost-Europese tegenhanger van de NHL, is erg sterk, maar vlak ook zeker de Scandinavische landen (Zweden en Finland, red.) niet uit."

Canada en de VS lijken op voorhand het hardst getroffen door het wegblijven van de NHL, maar zij kunnen natuurlijk wel uit een grote talentenvijver vissen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een veredelde Amerikaanse universiteitsploeg zou verrassen op de Spelen.

TOERNOOIOPZET - DAMES

De tien teams die aan het damestoernooi deelnemen zijn onderverdeeld in twee poules, maar die zijn niet gelijkwaardig aan elkaar. Poule A is namelijk al gekwalificeerd voor de knockout-fase en speelt alleen om de volgorde te bepalen waarin zij naar de volgende ronde gaan. Uit Poule B komen dan de resterende drie landen. Op woensdag 16 februari wordt er gespeeld om de bronzen medaille, een dag later gevolgd door de grote finale.

POULE A

Hierin zitten dus de sterkste ijshockeydames. Sinds het damesijshockey in 1998 op het olympisch programma staat ging het goud altijd naar een van de twee Noord-Amerikaanse grootmachten. De eerste en laatste keer trokken de Amerikanen aan het langste eind, tussendoor was Canada steeds de sterkste. Waarschijnlijk zullen zij het ook deze editie onderling uit gaan maken. Op de wereldranglijst staan Finland op dit moment op gepaste afstand derde met daar weer ver achter Rusland en Zwitserland.

POULE B

Japan - een non-factor bij het herenijshockey, maar bij de dames zesde op de wereldranglijst - was het enige land in Poule B dat op basis van die genoemde rangschikking kwalificatie afdwong. De andere landen kwamen voort uit het kwalificatietoernooi. Daarin waren vooral Tsjechië en Zweden oppermachtig. Denemarken had het een stuk lastiger, maar door een verrassende overwinning van Oostenrijk op Duitsland, grepen zij als laatste land een ticket voor Peking. Net als bij de heren zal het thuisland vooral de nederlagen zo klein mogelijk willen houden.

FAVORIETEN

Behalve op een na alle olympische finales werden op een na ook de WK-finales gespeeld tussen de twee Noord-Amerikaanse landen. Het moet dus wel raar lopen wil het daar tijdens Beijing 2022 niet ook op uitdraaien. De vorm van de dag zal dan waarschijnlijk bepalen of de regerend olympisch kampioen (VS) of regerend wereldkampioen (Canada) de gouden plak zal opeisen. De Finse dames maken daarachter een goede kans op het brons.

AGENDA

Donderdag 3 t/m dinsdag 8 februari: Groepsfase Dames

Woensdag 9 t/m zondag 13 februari: Groepsfase Heren

Vrijdag 11 & zaterdag 12 februari: Kwartfinales Dames

Maandag 14 februari: Halve finales Dames

Dinsdag 15 februari: Playoffs Heren

Woensdag 16 februari: Troostfinale Dames & Kwartfinales Heren

Donderdag 17 februari: Finale Dames

Vrijdag 18 februari: Halve finales Heren

Zaterdag 19 februari: Troostfinale Heren

Zondag 20 februari: Finale Heren

WAAR KIJK JE?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kunt u ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

