Hifumi Abe versloeg als tweevoudig wereldkampioen de Georgiër Vazja Margvelasjvili in de finale. De beslissing viel uiteindelijk na een waza-ari.

De kersverse olympisch kampioen was toen al op de hoogte van het behaalde goud door zijn zus Uta Abe. De Japanse is minstens zo succesvol als haar twee jaar oudere broer. In 2018 en 2019 behaalde zij de wereldtitel. Bovendien bezet ze de derde plaats op de wereldranglijst. Voor eigen publiek versloeg Uta Abe zondag in de finale de Franse Amandine Buchard door middel van een ippon.

Het brons bij de mannen ging naar An Baul uit Zuid-Korea en Daniel Cargnin uit Brazilië. Bij de dames grepen Giuseppe Giuffrida (Italië) en Chelsie Giles (Groot-Brittannië) de derde plaats.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Judo - vrouwen -52 kilo: Abe Uta uit Japan wint goud EEN UUR GELEDEN

Tokyo 2020 | Judo - vrouwen -52 kilo: Abe Uta uit Japan wint goud

Schieten

William Shaner heeft op indrukwekkende wijze goud gepakt bij het 10 meter luchtgeweer schieten bij de heren. De twintigjarige Amerikaan behaalde een score van 251,6; een nieuw olympisch record. Hij bleef daarmee de Chinezen Sheng Lihao (250,9) en Yang Haoran (229,4) voor.

William Shaner pakte goud bij de luchtgeweer heren. Foto: Getty Images

In de kwalificatie zette Yang Haoran de beste score neer: 632,7. Ook dit betekende een olympisch record. Shaner ging met een score van 630,8 als derde naar de finale.

Bij de 10 meter luchtpistool dames ging het goud naar Russische Vitalina Batsarasjkina. Ook zij zette een olympisch record neer: 240,3. Dit was 0,9 punten meer dan de Bulgaarse Antoaneta Kostadinov die het zilver opeiste. De Chinese Jiang Ranxin greep het brons. Voor Batsarasjkina is de olympische titel de kroon op haar carrière. In Rio de Janeiro greep ze net naast het goud.

Handboogschieten

Bij het dames handboogschieten won Zuid-Korea de landenwedstrijd. Het was voor de negende keer op rij dat de vrouwen van Zuid-Korea deze titel opeisten. An San, Kang Chaeu Young en Jang Minhee versloegen in de finale overtuigend de Russische ploeg: 6-0. Voor An San betekende het haar tweede gouden medaille tijdens deze Olympische Spelen. Zaterdag won ze samen met Kim Je-Deok ook goud bij de gemengde teams door de Nederlanders Gabriela Schloesser en Steve Wijler in de finale te verslaan.

Schermen

De Verenigde Staten en Frankrijk konden zondag schermgoud bijschrijven. Lee Kiefer won bij de dames floret; de eerste gouden medaille ooit voor de Verenigde Staten op dit onderdeel. Ze versloeg in de finale titelverdediger Inna Deriglazova van het Russische team. Haar landgenote Larissa Korobejnikova behaalde het brons.

Bij de mannen won Romain Cannone in de categorie degen. Eerder op de dag schakelde de Fransman Bas Verwijlen uit. Gergely Siklósi (Hongarije) behaalde het zilver, voor Igor Rejzlin uit Oekraïne.

Gewichtheffen

De Chinees Li Fabin behaalde zondag het eerste goud bij het gewichtheffen voor heren. In de categorie tot 61 kilo versloeg hij Eko Yuli Irawan uit Iran in de finale. Igor Son uit Kazachstan behaalde het brons. Later op de dag staat de categorie tot 67 kilo op het programma.

Schoonspringen

Tingmao Shi en Han Wang zegevierden op de 3-meterplank bij het synchroonspringen. Het Chinese duo was met een score van 326,40 veel beter dan de rest. Zilver was er voor het Canadese duo Jennifer Abel en Mélissa Citrini-Beaulieu. Lena Hentschel en Tina Punzel pakten het brons voor Duitsland. Het Amerikaanse duo Alison Gibson en Krysta Palmer stonden na twee ronden nog bovenaan. Zij vergooiden echter hun medaillekansen met hun derde en vierde sprong.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Judoka Tsjakadoea verliest in kwartfinale en grijpt ook net naast brons 17 UUR GELEDEN