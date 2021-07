Een judoka kan een straf krijgen tijdens de wedstrijd als ze iets doet wat de arbitrage niet bevalt. Deze straffen hebben pas invloed op het resultaat als er drie straffen aan dezelfde judoka worden gegeven. Franssen kreeg al vroeg twee straffen voor passiviteit. Dit betekende dat de Nederlandse zeer snel op scherp stond.

Haar Italiaanse opponent was niet veel actiever, maar toch kreeg Franssen drie straffen en haar tegenstandster nul. Hierdoor werd de wedstrijd beslist op straffen en ging Centracchio er met het brons vandoor.

Eerder in het toernooi verloor Franssen van de ongenaakbare Clarisse Agbegnenou. De Franse vijfvoudig wereldkampioene is torenhoog favoriet en stond later in de finale tegen de Sloveense Tina Trstenjak. De Française won goud en reageerde zeer emotioneel. Direct na de beslissende actie vloeiden de tranen.

Voor de Nederlanders judoploeg betekent deze nederlaag wederom een gemiste kans. Eerder op de dag verloor Frank de Wit al in de achtste finales en dus staat de teller nog altijd op nul medailles voor Nederland in de Budokan.

