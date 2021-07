Golden score

Frank de Wit begon vannacht uitstekend aan zijn olympische judotoernooi. De man uit Heemskerk versloeg in no-time zijn tegenstander in de eerste ronde via ippon. In de volgende ronde trof de Wit de Duitser Dominic Ressel. Beide judoka's gaven elkaar geen centimeter, waardoor de wedstrijd uiteindelijk via een golden score beslist moest worden. In die verlenging gooide Ressel de Nederlander op z'n bips, en na een relatief lange check gaf de scheidsrechter de score aan de Duitser, waardoor de wedstrijd meteen afgelopen was.

Voor de Wit is het toernooi hiermee ook meteen ten einde, want om tot de verliezersronde door te dringen moet je tot de kwartfinale zijn gekomen.

Franssen geeft alles

Net zoals Frank de Wit had Juul Franssen een eenvoudige eersterondepartij. De geboren Venlose had geen kind aan de Servische Anja Obradovic, en stuurde haar met een ippon naar huis. In de tweede ronde had Franssen het tegen Katharina Haecker een stuk moeilijker. De Australische dwong twee straffen af bij de Nederlandse, maar was niet in staat om een last-minute waza-ari van Franssen te weren. Haecker kwam niet meer uit de wurggreep, en dus won Franssen met ippon.

In de halve finale nam onze landgenote het op tegen de nummer één van de wereld, de Française Clarisse Agbegnenou. Franssen probeert werkelijk van alles, maar komt niet door de Franse linie. Met een waza-ari wint Agbegnenou uiteindelijk, waardoor Franssen uit het winnaarsschema ligt. Doordat Franssen haar eerste twee wedstrijden won, mag zij nog wel door in het verliezersschema, en is een bronzen plak het hoogst haalbare.

