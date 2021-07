Het zat de Nederlandse judoka’s tot dusver niet mee in Tokio. Het ene na het andere lullige rollertjes zorgde ervoor dat een medaille buiten bereik bleef en anders wel de videoscheids, maar die vloek is nu doorbroken. Met dank aan Van Dijke, die in haar lange, gelijk opgaande strijd met Scoccimarro niet van opgeven wilde weten.

Er was een verlenging voor nodig om de Duitse op haar rug te leggen. En toen ze eenmaal op haar rug lag, wist Van Dijke dat tegenover haar ippon een bronzen medaille stond. De plak van Van Dijke werd een heel speciale. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor de Nederlandse equipe.

Achtste

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Van Dijke op wilskracht naar bronzen medaille 37 MINUTEN GELEDEN

De plak van Van Dijke was de achtste van de dag. Daarmee is 28 juli 2021 met recht een historische datum, want niet eerder lukte het TeamNL om acht plakken op dezelfde dag te veroveren. Het nu verbroken record stamt uit 1928, toen Amsterdam de Spelen organiseerde. Bekijk hier alle triomfen

Helaas lukte het Van Dijke niet om de berg Olympus volledig te bedwingen. Ze ging in de halve eindstrijd onderuit tegen Michaele Polleres, die een waza-ari scoorde waar Van Dijke in het korte restant van de wedstrijd geen gelijkmaker meer tegenover kon zetten. Een uurtje later viel er gelukkig alsnog iets te vieren.

Er zijn nog meer kansen op eremetaal, dus wie weet wordt de judoscore van een enkele plak tijdens Rio de Janeiro tijdens de komende dagen nog overtroffen.

WAAR KIJK JE DE OLYMPISCHE SPELEN 2020?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen begint vrijdag 23 juli om 12:50 uur. De ceremonie is live te zien, op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Sluit hier je abonnement af

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Van Dijke naar halve finale 6 UUR GELEDEN