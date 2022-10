Voor een uitverkocht GelreDome in Arnhem stonden liefst vier titelgevechten op het programma. Ondanks dit gegeven was dé partij van de avond het gevecht in het zwaargewicht tussen Badr Hari en de naar het kickboksen terugkerende Alistair Overeem. Het gevecht was een soort van onofficiële contenderpartij. Kampioen Rico Verhoeven was een van de aandachtige toeschouwers in het stadion. Hij vecht op zijn eigen evenement HIT-IT later dit jaar tegen Hesdy Gerges.

Rubber Match

Ad

De partij tussen Hari en Overeem ging vrij gelijk op. In de eerste ronde was het Hari die met een aantal goede stoten wist door te komen. Ondanks dit gegeven bleef Overeem druk zetten op de Amsterdammer. Overeem kwam sterk terug in de tweede ronde, maar stond op vier van de vijf scorekaarten bij het ingaan van ronde drie met 20-18 achter. Hierdoor moest Overeem voor een finish gaan of in ieder geval een of meerdere knockdowns forceren. (GLORY Kickboxing gebruikt ‘open scoring’ waardoor de scorekaarten van de juryleden aan het publiek worden getoond).

Kickboksen Kickboksen | Hari en Overeem respectvol tijdens GLORY Colission 4 persconferentie 28/06/2022 OM 14:18

Alistair Overeem loopt naar zijn hoek nadat hij Badr Hari naar het canvas heeft geslagen (Photo Credits: GLORY Kickboxing) Foto: Other Agency

Overeem wint

Overeem kwam sterk die derde ronde in en wist Hari met een goede stoot naar het canvas te slaan. Hari kreeg acht seconden (eigenlijk veertien aangezien de scheidsrechter pas na zes seconden begon met tellen) en stond weer op. Vervolgens wist Overeem zijn aangeslagen tegenstander opnieuw naar het canvas te slaan. Wederom gaf Hari niet op en vocht de ronde uit. Door de twee knockdowns in de derde ronde won Overeem de partij via unanimous decision.

Na afloop (en ook al voor de partij) liet Overeem aan het publiek weten dat hij de kampioen is van de zwaargewicht divisie aangezien Rico Verhoeven nergens te bekennen was. Daarop stormde Verhoeven de ring in. Overeem was niet erg onder de indruk en bespotte Verhoeven met wat gebaren en zei dat hij hem in een straatgevecht zou afmaken. Verhoeven reageerde dat het kickboksen is en geen straatgevecht.

Badr Hari denkt aan stoppen

Tot slot nam Badr Hari het woord. Hij bedankte zijn fans die zoals altijd in groten getale naar zijn partij waren gekomen. Hari liet weten dat hij er sterk over nadacht om zijn carrière te beëindigen. Echter definitief was hij er nog niet uit. Hari won niet meer sinds 2015, maar is met over de 100 overwinningen in het kickboksen een van de absolute legendes in de sport.

Vier titelgevechten

Zoals eerder vermeldt werden er ook vier kampioenen op dit evenement gekroond. Petchpanomrung Kiatmookao verdedigde met succes zijn vedergewicht titel over vijf ronden tegen de Mexicaan Abraham Vidales. Tyjani Beztati verdedigde zijn lichtgewicht titel tegen Stoyan Koprivlenski. Beide mannen stonden voor de derde maal tegenover elkaar. Beztati besliste de rivaliteit via split decision in zijn voordeel.

Sergej Maslobojev was via split decision te sterk voor Tarik Khbabez en pakte de vacante titel in het licht-zwaargewicht. Tot slot had super bantamgewicht kampioene Tiffany van Soest ontzettend veel moeite met Sarah Moussaddak. De Amerikaanse won via een zéér controversiële unanimous decision. Tot verontwaardiging van het publiek die de juryleden beloonden met een striemend fluitconcert.

Uitslagen GLORY Collision 4

Main Card

- Alistair Overeem def. Badr Hari via UD (29-26, 28-27, 28-27, 28-27, 28-27).

- Tiffany van Soest vs. Sarah Moussaddak via UD (48-47, 48-47, 48-47, 48-47, 49-46).

- Sergej Maslobojev def. Tarik Khbabez via SD (47-48, 48-47, 46-49, 48-47, 48-47).

- Tyjani Beztati def. Stoyan Koprivlenski via SD (48-47, 47-48, 49-46, 49-46, 48-47).

- Petchpanomrung Kiatmookao def. Abraham Vidales via UD (49-46, 50-45, 50-45, 50-45, 50-45).

- Levi Rigters def. Kevin Tariq Osaro via UD (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).

Preliminary Card

- Cesar Almeida def. Serkan Ozcaglayan via UD (29-26, 29-26, 29-26, 29-26, 29-26).

- Donegi Abena def. Felipe Micheletti via UD (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).

- Sergej Braun def. Michael Boapeah via MD (28-28, 28-28, 29-27, 29-27, 30-26).

Kickboksen Kickboksen | Zimmerman tekent bij KSW en treft Rozalski in 'special rules' partij 06/06/2022 OM 16:28