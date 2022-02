Beijing 2022

Aanleiding voor de leeftijdsverhoging is de uitspraak van het CAS begin deze week over de zaak van de Russische kunstschaatster Kamila Valieva, die in december positief werd getest op het verboden middel trimetazidine. Omdat de Russin slechts 15 jaar oud is ze een zogenoemd 'protected person,' een term die het wereldantidopingagentschap (WADA) onder andere gebruikt voor sporters jonger dan 16 jaar.

Het CAS gaf in haar uitspraak aan dat deze regel een belangrijke factor was om Valieva niet uit te sluiten voor de individuele wedstrijd in Peking. Door de regelwijziging heeft de ISU in de toekomst geen last meer van dopingzondaars die vanwege hun leeftijd niet gestraft kunnen worden.

De verhogen gaat stapsgewijs in. Vanaf het seizoen 2023-2024 mogen alleen atleten van 16 jaar en ouder meedoen aan internationale wedstrijden. Het jaar daarop gaat die grens met één jaar omhoog naar 17 jaar.

