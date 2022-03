"Ik kan niet begrijpen waarom sommige mensen in Rusland voor deze oorlog zijn. Anderen zijn tegen, maar durven er niet over te praten. Als ze ertegen protesteren, riskeren ze een gevangenisstraf of zelfs hun leven", zegt Savchenko

Mogelijk is hetzelfde het geval met de Russische kunstrijders die tijdens een gala van Vladimir Poetin met het Z-teken op hun borst in actie kwamen. "Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik dat zag. Mensen gaan dood, kinderen zelfs. En deze atleten steunen dit, vieren het zelfs. Maar ik weet natuurlijk niet of ze dit vrijwillig hebben gedaan of zijn gedwongen."

Savchenko ziet geen snelle oplossing. "Je begint niet zo’n grote oorlog om er snel weer een einde aan te maken. Ook de heropbouw daarna gaat tientallen Jaren duren. Veel voorzieningen zoals kindertehuizen of scholen zijn verwoest. De hele infrastructuur is kapot." Met angst volgt Savchenko, die familie heeft in de regio Mariupol, het nieuws. "Een familielid is gewond geraakt. Hij is pas zeventien jaar oud. Andere familieleden zitten in een kelder, maar ze kunnen er niet uit. Er is geen eten. Als het nog een paar dagen zo doorgaat, gaan ze dood. Het is een humanitaire ramp."De Nederlandse bondscoach vindt het terecht dat Russische sporters veelal worden uitgesloten. "Ik denk dat er nog meer moet gebeuren. Het feit dat mensen daar blijven feesten en lachen is niet te beschrijven."Savchenko ziet geen snelle oplossing. "Je begint niet zo’n grote oorlog om er snel weer een einde aan te maken. Ook de heropbouw daarna gaat tientallen Jaren duren. Veel voorzieningen zoals kindertehuizen of scholen zijn verwoest. De hele infrastructuur is kapot."

