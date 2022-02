Beijing 2022 | Johaug is wind en kou de baas en pakt derde goud van de Spelen

Tijdens de 30 kilometer moesten de langlaufsters een storm trotseren. De skiesters kregen harde windvlagen om de oren waardoor de sneeuw vaak opstoof. Johaug liet zich door de omstandigheden niet tegenhouden en begon de wedstrijd meteen voortvarend van kop.

Drankje

Johaug liet meteen het grootste gedeelte van het veld achter zich en alleen Jessie Diggins, Delphine Claudel en Ebba Andersson durfden aan te haken. Met 21 kilometer te gaan glipte de Noorse weg terwijl haar Zweedse concurrente Andersson snel een drankje opdronk.

Johaug bouwde haar voorsprong langzaam maar zeker uit en ging zo onbedreigd op weg naar haar vierde olympische titel, de derde van deze Spelen. Achter de Noorse was het Diggins die solo haar achtervolgde.

Zij verloor steeds wat meer seconden op de Noorse, maar haar tegenstanders kwamen ook niet dichterbij en pakte zo naast haar sprintzilver ook een zilveren plak op de langste afstand.

Pechvogel Andersson

Ebba Andersson leek lang op weg naar de bronzen plak. De Zweedse strandde echter in het zich van de haven. In de laatste kilometer haalde de achtervolgende groep haar in waardoor er voor de moegestreden Andersson niets meer inzat dan een achtste plek. Vanuit de groep achtervolgers was Kerttu Niskanen de snelste in de sprint om het brons. Na een zilveren plak op de skiatlon wint ze ook een medaille op de 30 kilometer vrije stijl.

