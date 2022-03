Zo zal de legendarische Cris Cyborg haar titel op het spel gaan zetten in de vedergewicht divisie tegen Arlene Blencowe. Beide vrouwen vochten in 2020 ook al eens tegen elkaar. Toen wist Cyborg de partij via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde te finishen. Tot op heden de enige submission overwinning in de carrière van de Braziliaanse.

Twee titels op het spel in Hawaii

Eveneens gaat ook Sergio Pettis zijn titel in het bantamgewicht verdedigen. Hij neemt het op tegen teamgenoot en vriend Raufeon Stots. De partij maakt eveneens deel uit van de Bantamgewicht Grand Prix. De belt zal in elk gevecht (waar de kampioen in vecht) op het spel staan.

De Bantamgewicht Grand Prix gaat van start

De overige twee partijen die bekend werden gemaakt is eveneens een partij in die Bantamgewicht Grand Prix tussen Patchy Mix en voormalig kampioen Kyoji Horiguchi. Ook zal publiekslievelinge en voormalig kampioene Ilima-Lei Macfarlane haar opwachting maken tegen Justine Kish. Deze vier partijen staan allemaal gepland voor Bellator 279. Bellator 278 heeft nog geen gevechten.

