Won van Adesanya en Pereira

Voor Wilnis zal de partij tegen Sami een zeer belangrijke partij worden. De Nederlander won zijn eerste twee partijen bij de LFL organisatie tegen Erhan Okuroglu en David Casal Moldes. Wilnis maakte vervolgens een uitstapje naar de Poolse KSW organisatie in mei van dit jaar. Wilnis verloor nadat hij in de derde ronde zijn vinger brak. Inmiddels is de Nederlander weer fit en treft hij nu voormalig titeluitdager Ahmed Sami. Wilnis wist zijn sporen in het kickboksen te verdienen en is de voormalig GLORY Kickboxing kampioen. Hij versloeg onder meer Israel Adesanya en Alex Pereira in het kickboksen.

Voormalig titeluitdager

Ahmed Sami is een Egyptische vechter die onder meer voor de Desert Force en UAE Warriors organisatie vocht. Sami won tijdens zijn enige partij voor UAE Warriors van de Tunesische Nederlander Yousri Belgaroui eerder dit jaar. Sami maakte vervolgens zijn LFL debuut in juni van dit jaar tegen Tom Breese. Het was een partij om de inaugurele middengewicht titel. Breese was via Guillotine Choke submission in de tweede ronde te sterk voor de Egyptenaar. Sami zal moeten winnen om zicht te houden op een eventuele rematch tegen Breese.

Main Event

Het main event van de avond is een treffen tussen Melvin van Suijdam en Liam Etebar. Beide atleten vechten voor de inaugurele weltergewicht titel. Deze partij werd eerder al bekend gemaakt door Vechtsport Info

