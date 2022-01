Aoriqileng is een Chinese vechter die werd gecontracteerd door de UFC als afgevaardigde van het UFC Performance Institute in Shanghai. Aoriqileng maakte zijn debuut vorig jaar tegen Jeff Molina. In een zéér spectaculaire partij trok de Chinees echter aan het kortste eind en verloor. Helaas kon hij ook in zijn tweede partij niet zijn eerste overwinning in de Octagon bijschrijven. Aoriqileng verloor wederom een close gevecht via unanimous decision. Ditmaal tegen Cody Durden.

Cameron Else stopte Paddy Pimblett binnen een minuut

Nu gaat Aoriqileng een gewichtsklasse omhoog en treft hij Cameron Else. De Engelsman kwam vorig jaar niet in actie. Hij maakte zijn debuut voor de UFC in 2020 tegen Kyler Phillips. Else verloor die partij via TKO in de tweede ronde. Else heeft een notable win op zijn record staan tegen landgenoot Paddy Pimblett. Die partij werd na 35 seconden beslist via Anaconda Choke submission.

Hieronder de card van 23 april tot dusver

Aoriqileng vs. Cameron Else

Louis Cosce vs. Preston Parsons

