Het management van beide mannen maakte de partij bekend via social media. De locatie voor het evenement op 30 april is tot op heden nog niet bekend.

Voor Breeden gaat het zijn eerste partij met een vol trainingskamp worden in de UFC. “Money Mike” maakte vorig jaar oktober met minder dan een week voorbereiding zijn UFC debuut tegen Alexander Hernandez. Breeden ging zwaar knockout in de eerste ronde, maar had wel een UFC contract op zak. Eerder probeerde hij al via de Dana White’s Contender Series (DWCS) de UFC binnen te komen. Die opzet mislukte destijds. Nu treft hij een DWCS “collega” Natan Levy.

Natan Levy gaat voor eerste UFC winst op 30 april Foto: Getty Images

Levy is een Israëliër die in 2018 startte met zijn professionele carrière. Na vijf partijen gewonnen te hebben bij de LFA organisatie mocht Levy met slechts twee dagen voorbereiding als invaller zijn opwachting maken tijdens de DWCS. Levy versloeg de tot dan ongeslagen Shaheen Santana via Arm-Triangle Choke submission in de derde ronde en verdiende daarmee een UFC contract. Uiteindelijk maakte hij in november vorig jaar zijn UFC debuut tegen Rafa Garcia. Levy verloor voor het eerst in zijn carrière, Garcia was via unanimous decision te sterk.

UFC op 30 april

Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

Mike Breeden vs. Natan Levy

Gina Mazany vs. Shanna Young

