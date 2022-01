Het gevecht tussen beide mannen staat gepland op een nog onbekende locatie. MMA Fighting wist het nieuws te melden. Eurosport kan bevestigen dat beide vechters de contracten hebben getekend.

Voor Klose een lang verwachte terugkeer. Tijdens zijn meest recente partij in maart 2020 verloor hij in een fantastische partij via KO in de tweede ronde van Beneil Dariush. Dariush is inmiddels een Top 5 vechter in de lightweight divisie. Klose zou in april vorig jaar vechten tegen Jeremy Stephens. Echter gaf Stephens hem een behoorlijk duw tijdens de wegingen. Klose hield er een ruggengraatblessure aan over en moest hierdoor de partij afzeggen.

De UFC contracteerde Jenkins een maand na zijn spectaculaire KO bij de PFL

Nu treft hij Brandon Jenkins. De Amerikaan die bekend staat als "The Human Highlight Reel" maakte vorig jaar zijn debuut in de UFC. Jenkins had voordat hij de UFC inkwam onder meer Jordan Hinman en Aaron Mitchell bij de LFA organisatie verslagen. Jenkins vocht eveneens een losse partij voor de PFL organisatie tegen Jacob Kilburn. Jenkins won die partij via een spectaculaire Switch Flyng Knee KO. Mede hierdoor tekende de UFC hem een maand later om het op short notice op te nemen tegen Rongzhu. Jenkins verloor in de derde ronde via TKO, maar heeft dit keer een volledige voorbereiding.

Klose vs. Jenkins is tot dusver de enige bekende partij voor 16 april.

