Het management van Gonzalez bracht het nieuws naar buiten. Het nieuws is inmiddels ook bevestigd door Smith. Zoals bekend zal het Main Event van UFC 272 gevochten worden door Colby Covington en Jorge Masvidal.

Devonte Smith was een van de meest opvallende vechters tijdens het tweede seizoen van de Dana White’s Contender Series. Zo versloeg hij de favoriete Joseph Lowry in de eerste ronde door middel van KO. Dit leverde Smith een UFC contract op. Smith leek vervolgens op rozen te zitten met twee KO overwinningen tijdens zijn eerste twee UFC gevechten.

Smith beet zich echter stuk in zijn derde UFC partij op short notice vervanger Khama Worthy. Smith was een gigantische favoriet, maar verloor via KO in de eerste ronde. Smith vocht vervolgens in 2020 niet. Afgelopen jaar wist Smith te winnen van Justin Jaynes, maar ging het in zijn meest recente partij mis tegen Jamie Mullarkey. Na een goede eerste ronde werd in de tweede ronde verloor. Wederom door middel van KO.

Smith zal zich willen revancheren voor dat verlies en zal dat moeten doen tegen Erick Gonzalez. Gonzalez met zowel een Amerikaanse als Mexicaanse achtergrond verdiende zijn sporen vooral in de Combate Global organisatie. Gonzalez vocht het merendeel van zijn partijen voor die organisatie, maar pakte nooit een titel.

“Ghost Pepper” werd door de UFC op short notice vorig jaar gecontracteerd om het op te nemen tegen niemand minder dan Jim Miller. Miller, toch meer bekend om zijn submissions, won de partij via KO vroeg in de eerste ronde. Een domper van een UFC debuut dus voor Gonzalez die zal gaan proberen zijn eerste UFC overwinning te grijpen.



Hieronder de bekend gemaakte gevechten voor UFC 272

Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Jessica Eye vs. Manon Fiorot

Kevin Holland vs. Alex Oliveira



Tim Elliott vs. Tagir Ulanbekov

Dustin Jacoby vs. Michal Oleksiejczuk

Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

Maryna Moroz vs. Mariya Agapova

Devonte Smith vs. Erick Gonzalez

