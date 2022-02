De Ridder was eigenlijk vanaf seconde een in controle. De Nederlander die een ongelooflijk sterke BJJ game beheerst trok Abbasov meteen naar de grond. Vanuit hier richtte hij veel schade aan bij de Kirgiziër. Die schade werd alleen maar erger in de tweede ronde. De Ridder domineerde Abbasov volledig en wist hem in het laatste gedeelte van die ronde in een arm-triangle choke te leggen. Abbasov tikte af, maar had geluk dat de zoemer ging. Hierdoor kon hij aantreden in de derde ronde. Of dat uiteindelijk zo gelukkig was viel te bezien. De Ridder ging vrolijk verder waarmee hij eerder gestopt was en finishte ditmaal wel via arm-triangle choke submission.

De Ridder kreeg direct na afloop te horen dat ONE Championship CEO Chatri Sityodtong zo erg onder de indruk was dat hij een extra 50.000 dollar op zijn bankrekening mag bijschrijven. De Nederlander liet weten dat hij tijdens ONE X graag wil grapplen tegen Andre Galvao om zo uit te vinden wie de beste grappler binnen de organisatie is. De Ridder zei eveneens dat hij zowel de middengewicht als licht-zwaargewicht titel in bezit heeft. Hij versloeg net de weltergewicht kampioen op middengewicht. Hij wil nu vechten tegen of Anatoliy Malykhin of Arjan Bhullar. Dit zijn respectievelijk de interim kampioen en kampioen van de zwaargewicht divisie.

Eerder op de avond vochten ook nog twee Turkse Nederlanders in het kickboksen. Murat Aygun nam het op tegen lichtzwaargewicht kampioen Roman Kryklia. De Oekraïner was te sterk en won de partij via KO in de eerste ronde en behield daarmee dus zijn titel. Tayfun Ozcan daarentegen wist wel te winnen. De sterk vechtende Ozcan versloeg Enriko Kehl via unanimous decision. In de tweede ronde wist Ozcan de Duitser knockdown te trappen.

Eveneens zal op 8 april de Nederlander Regian Eersel zijn kickboxing lichtgewicht titel op het spel zetten tijdens ONE: Reloaded. Hij treft Arian Sadikovic.

