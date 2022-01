Voor Moreno is zijn tweede run in de UFC tot dusver een gigantisch succes. De sympathieke Mexicaan werd in 2018 na twee verliespartijen uit de organisatie gezet. Mede doordat de UFC van plan was om de flyweight divisie op te heffen. De organisatie kwam daarop terug en contracteerde Moreno een jaar later opnieuw. Sindsdien wist Moreno drie van zijn vier partijen te winnen.

Alleen tegen Askar Askarov eindigde de partij onbeslist. De Mexicaan mocht eind 2020 voor de titel vechten tegen kampioen Deiveson Figueiredo. Na vijf harde rondes was de eindconclusie dat de partij onbeslist was. Dit kwam omdat Figueiredo na meerdere overtredingen een punt in mindering kreeg. Door het gelijke spel bleef Figueiredo de kampioen.

Moreno en Figueiredo moeten winnen voor trilogie

De 'draw' zat de UFC totaal niet lekker. De organisatie plande een tweede partij in tussen beide vechters een half jaar later. Moreno vocht zeer sterk en domineerde Figueiredo op de grond. Moreno won de partij in de derde ronde via Rear Naked Choke submission en werd de eerste in Mexico geboren vechter die een UFC titel wist te pakken. Figueiredo toonde zich een groot sportman na afloop van de partij en nam Moreno op de schouders. Moreno was overmand door emoties en kon het niet geloven dat hij de titel in bezit had.

Figueiredo zint op wraak voor Henry Cejudo

Figueiredo die tot dan toe bijna ongenaakbaar was geweest in de UFC werd voor het eerst in zijn carrière gefinisht. De man die 'Deus da Guerra' wordt genoemd (in het Nederlands 'God van de Oorlog') wist dat hij zich moest terugknokken naar de top op dat moment. Figueiredo, die uit een arme wijk in Brazilië komt, en eveneens zijn geld verdient met een kapperszaak in zijn geboorteplaats

Soure had zich in een tijdsbestek van drie jaar tijd van een onbekende vechter opgewerkt tot kampioen van de organisatie. Het verlies van de titel stak bij Figueiredo, die zich aansloot bij de gym van voormalig twee-divisiekampioen en olympisch goud-winnaar Henry Cejudo. Cejudo trainde jaren geleden met Moreno samen. Echter was Moreno deel van het team van Joseph Benavidez tijdens The Ultimate Fighter. Cejudo heeft hier altijd moeite mee gehad aangezien hij en Benavidez totaal niet met elkaar door een deur kunnen.

Moreno creëerde een goede band met Benavidez en trainde in het verleden vaker met hem. Nu de trashtalk weer een beetje begint te lopen bij Figueiredo heeft hij belooft aan Cejudo om de "verrader" Moreno te verslaan. Dit wordt door Figueiredo ook continu benadrukt in de media. "I will beat the traitor and bring his head to Cejudo".

UFC 270 - Ngannou vs Gane

Flyweight partijen zijn altijd zeer spectaculair

Flyweight gevechten zijn eigenlijk altijd spectaculair. De lichtere vechters zijn vaak sneller en hebben meer techniek dan de zwaardere vechters. Hierdoor staat een flyweight partij negen van de tien keer garant voor actie. Wie gaat er winnen? Blijft Moreno de kampioen of is het Figueiredo die revanche pakt voor Henry Cejudo en zelf de titel weer om zijn middel mag doen? We gaan het zien!!

Main Card/PPV

Francis Ngannou vs. Ciryl Gane(HW Championship)

Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo (FLYW Championship)

Michel Pereira vs. Andre Fialho

Cody Stamann vs. Said Nurmagomedov

Preliminary Card

Ilia Topuria vs. Charles Jourdain

Raoni Barcelos vs. Victor Henry

Michael Morales vs. Trevin Giles

Jack Della Maddalena vs. Pete Rodriguez

Early Preliminary Card

Tony Gravely vs. Saimon Oliveira

Silvana Gomez Juarez vs. Vanessa Demopoulos

Matt Frevola vs. Genaro Valdez

Kay Hansen vs. Jasmine Jasudavicius

