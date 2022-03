De reden waarom het zolang duurde voordat de UFC de partij bekend maakte was omdat het visum van Chimaev nog niet rond was. Dit is nu wel het geval. Beide mannen treffen elkaar in de VyStar Veterans Memorial Arena op de PPV card. Dana White vertelde eerder al aan TSN's Aaron Bronsteter dat de organisatie werkte aan de partij.

Gilbert Burns zit al sinds 2014 in de UFC. De Braziliaan begon zijn UFC carrière in de weltergewicht divisie. Echter zou hij naar een partij overstappen naar het lichtgewicht. Burns wist een behoorlijk aantal sterke partijen neer te zetten. Zo won de Braziliaan van onder meer Mike Davis, Alex Oliveira en Olivier Aubin-Mercier. Echter begon de weightcut naar lichtgewicht steeds moeilijker te worden voor de Braziliaan waardoor hij in 2019 besloot terug te keren in de weltergewicht divisie.

Ad

Burns is een van de beste BJJ vechters in de divisie

UFC UFC | “De oorlog in Oekraïne is van invloed op de UFC London card” - Dana White 6 UUR GELEDEN

Een gouden greep. Burns won vier partijen op rij en wist met zijn winstpartij tegen Tyron Woodley een titelgevecht af te dwingen tegen kampioen Kamaru Usman. Burns begon sterk, maar verloor uiteindelijk via TKO in de derde ronde van zijn voormalig trainingspartner. Burns wist in zijn meest recente partij een knappe prestatie neer te zetten door Stephen Thompson via unanimous decision te verslaan. Nu wacht Khamzat Chimaev.

De man die wordt gezien als "the next big thing" in de UFC, namelijk Khamzat Chimaev Foto: Getty Images

Chimaev is een van de allergrootste revelaties in de UFC van de laatste vijf jaar. De geboren Tsjetsjeen die inmiddels al jaren traint en woont in Zweden kwam met een ongeslagen record in 2020 de UFC binnen. Chimaev was bij het grote publiek nog niet bekend, maar daar kwam snel verandering in. Hij molesteerde zowel John Phillips als Rhys McKee en zorgde ervoor dat hij binnen no-time een ongelooflijke hype met zich meekreeg.

Chimaev is de man met de grootste hype in de UFC

Nadat vervolgens Gerald Meerschaert na een paar seconden KO werd geslagen wilde de UFC de Zweed matchen met topcontender Leon Edwards. Het gevecht zou nooit plaatsvinden omdat Chimaev ziek werd. Hierdoor vocht hij ruim een jaar niet. In oktober vorig jaar keerde hij terug en hoe. Via submission in de eerste ronde veegde hij de vloer aan met Li Jingliang. Nu krijgt hij de kans om zich in de Top 5 van de divisie te nestelen.

UFC 273

Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

Aljamain Sterling vs. Petr Yan

Gilbert Burns vs. Khamzat Chimaev

Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

Kelvin Gastelum vs. Nassourdine Imavov

Irene Aldana vs. Aspen Ladd

Ian Garry vs. Darian Weeks

Dricus Du Plessis vs. Chris Curtis

Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura

Albert Duraev vs. Anthony Hernandez

Mickey Gall vs. Mike Malott

Gavin Tucker vs. Pat Sabatini

Julio Arce vs. Daniel Santos

Vinc Pichel vs. Mark O.Madsen

Piera Rodriguez vs. Kay Hansen

UFC UFC | 'Mancunian' McGregor baart opzien door interesse in Chelsea te tonen 9 UUR GELEDEN