Burns voelt zich uitstekend en kijkt erg uit naar de partij. De Braziliaan had graag al eerder teruggekeerd in de Octagon, maar de UFC had moeite om een tegenstander te vinden.

Klaar voor Chimaev

Aan de andere kant had Burns last van een knie blessure en heeft hij een tijdje alleen geworsteld en gebokst. Een operatie was niet nodig, wel werd hem geadviseerd om rustig aan te doen. En is hij klaar voor de partij tegen Chimaev.

Over zijn coach Henri Hooft is de Braziliaan zeer positief. Bijna 10 jaar werken beide mannen al samen. Eerst stond Burns samen met Hooft in de hoek van onder meer Vitor Belfort, Sean Soriano en Vicente Luque. Inmiddels is Hooft ook niet meer weg te denken in de hoek van Burns. Inmiddels is er een hechte vriendschap ontstaan.

Hechte vriendschap met Hooft

Hooft wilde Burns niet ‘corneren’ tegen Usman omdat Usman immers ook bij Sanford MMA had getraind. Burns respecteerde de keuze maar vond het niet fijn omdat Hooft hem vaak goed weet te begeleiden in de Octagon. Wat Hooft zou doen in een rematch weet Burns niet, maar dat is ook op dit moment niet belangrijk.

Over de partij tegen Chimaev is de Braziliaan duidelijk. Chimaev heeft veel stootkracht en is een uitstekende worstelaar. Echter zegt Burns dit te kunnen matchen en hier ook nog punten als ervaring en de het beste grondspel van de divisie tegenover kan zetten. Hij weet wat hem te doen staat.

Beste grappling van de divisie

Burns hoopt dat Chimaev hem naar de grond zal halen omdat hij verwacht dat hij daar zijn superieure grondspel kan etaleren. Eveneens ergert Burns zich niet aan de hype rond Chimaev. Het zorgt er alleen maar voor dat de Braziliaan nog harder wil werken. Hij verwacht dat als hij de partij wint mensen verbaasd zullen zijn en daar geniet hij alleen nog maar meer van.

Waar kijk je?

