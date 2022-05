Driemaal is scheepsrecht?

Het gevecht werd eerder bekend gemaakt door ESPN en is inmiddels bevestigd. Beide vechters stonden gepland om elkaar te treffen in zowel februari als maart van dit jaar. In februari werd het gevecht gecanceld nadat Fiziev zijn visum niet op tijd rond kon krijgen. Uiteindelijk kwam het visum rond en zou hij in maart tegen Dos Anjos vechten. Echter werd Fiziev vlak na aankomst in Las Vegas ziek en positief getest voor COVID-19. Hierdoor kwam de partij wederom te vervallen. Nu gaat de UFC voor de derde keer dit jaar proberen om het gevecht plaats te laten vinden.

Ad

Rafael Fiziev treft Rafael Dos Anjos tijdens eerste UFC main event Foto: Getty Images

UFC UFC 276 | Volkanovski vs. Holloway krijgt een derde deel op 2 juli 42 MINUTEN GELEDEN

Wisseling van de wacht?

Dos Anjos nam in maart daarom een gevecht aan tegen Renato Moicano. Dos Anjos vocht zeer sterk en won de partij via unanimous decision. Het was de eerste partij voor Dos Anjos sinds zijn split decision overwinning tegen de inmiddels gepensioneerde Paul Felder in november 2020. Tegenstander Fiziev won in december vorig jaar nog met een spinning wheel kick TKO tegen Brad Riddell. Het was voor Fiziev zijn vijfde overwinning op rij. De Kirgiziër kwam alleen te kort in zijn debuut tegen Magomed Mustafaev.

UFC OP 9 JULI

- Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

- Cody Garbrandt vs. Rani Yahya

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Said Nurmagomedov vs. D. Silva de Andrade

- Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

- Abdul Razak Alhassan vs. Jamie Pickett

- Ronnie Lawrence vs. Saidyokub Kakhramonov

- Caio Borralho vs. Armen Petrosyan

- Tresean Gore vs. Josh Fremd

UFC UFC | Voormalig kampioen Garbrandt treft BJJ specialist Yahya op 9 juli 17 UUR GELEDEN