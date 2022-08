Belangrijk

De partij tussen Marlon Vera en Dominick Cruz is een zeer belangrijke partij in de bantamgewicht divisie. Voor Vera is het een gevecht waar vooral veel te verliezen lijkt. Hij is immers hoger gerankt en moet in de thuishaven van Cruz zijn positie in de top-5 verdedigen. Cruz is echter een van de meest legendarische (en misschien wel de meest legendarische) bantamgewichten aller tijden.

Dominick Cruz gaat vechten om een top 5 ranking Foto: Getty Images

Cruz werd had twee runs als kampioen in de UFC. De Amerikaan werd echter vaak geteisterd door blessures. Een overwinning op Cruz zou voor Vera de grootste naam op zijn resumé betekenen die hij verslaat. Voor Cruz is het belangrijk om te winnen om terug in de top van de divisie te komen en zodoende voor een derde titel in het bantamgewicht te gaan. We zullen zien wie er als winnaar uit de bus komt.

Interview Dominick Cruz

Verrassend

Door het uitvallen van Alexa Grasso en Viviane Araújo moest de UFC schuiven met het co-main event. De organisatie gunt de kans aan Nate Landwehr en David Onama. Landwehr is een atleet die altijd actie brengt in de Octagon. Echter heeft hem dit ook weleens de kop gekost en werd hij vaker gefinisht via knockout.

Snelle terugkeer voor David Onama in de Octagon Foto: Getty Images

Landwehr wist in zijn meest recente partij te imponeren door als grootste underdog Ludovit Klein te verslaan. Tegen Onama zal Landwehr opnieuw scherp moeten zijn. De Oegandees heeft in drie UFC partijen al veel potentieel laten zien. Zowel staand als op de grond staat Onama zijn mannetje. Onama finishte zijn laatste twee partijen en zal tegen Landwehr voor de derde finish gaan.

Debutanten

De meest opvallende partij op de main card is het gevecht tussen de Mexicaanse Yazmin Jauregui en de Braziliaanse Iasmin Lucindo. Beide vrouwen maken hun promotionele debuut. Jauregui komt over van de Combate Global organisatie en staat bekend als een zeer attractief vechtende atlete. Jauregui won zes van haar acht partijen via knockout en heeft hiermee een finish percentage van 75% en is eveneens nog altijd ongeslagen. Jauregui treft de Braziliaan Iasmin Lucindo.

Jauregui vs. Lucindo Foto: Getty Images

Lucindo werd in 2002 geboren en is met haar 20 jaar de jongste atlete in de UFC. Lucindo begon haar professionele carrière al op haar veertiende en heeft in dertien partijen een finish percentage van 77%. Lucindo is inmiddels alweer drie jaar zonder verliespartij. Jauregui vs. Lucindo zal een partij zijn die de gemiddelde MMA kijker niet tot de verbeelding zal spreken, maar zou weleens een van de betere gevechten op de card kunnen worden.

DE COMPLETE UFC SAN DIEGO CARD

Main Card

- Marlon Vera vs. Dominick Cruz

- Nate Landwehr vs. David Onama

- Yazmin Jauregui vs. Iasmin Lucindo

- Devin Clark vs. Azamat Murzakanov

- Priscila Cachoeira vs. Ariana Lipski

- Bruno Silva vs. Gerald Meerschaert

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Angela Hill vs. Loopy Godinez

- Martin Buday vs. Lukasz Brzeski

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Gabriel Benitez vs. Charlie Ontiveros

- Ode’ Osbourne vs. Tyson Nam

- Jason Witt vs. Josh Quinlan

- Youssef Zalal vs. Da’Mon Blackshear

WAAR KIJK JE UFC SAN DIEGO?

Commentaar bij de partijen is er van Stefan Struve en Richard ‘Skate’ Simon. De prelims zijn te zien op zaterdag 13 augustus vanaf 22.00u op discovery+. De main card begint om 01.00u zondagochtend eveneens op discovery+

