Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Ramiz Brahimaj pakt snelle winst

Het evenement werd afgetrapt door twee nieuwkomers. Zowel Victor Altamirano als Carlos Hernandez hadden via de Dana White’s Contender Series een contract weten te verdienen bij de grootste MMA organisatie van de wereld. Het gevecht tussen beiden was ongelooflijk in evenwicht. Na drie ronden was Carlos Hernandez de gelukkige. Hij won via split decision. Hernandez had twee juryleden aan zijn kant staan. Altamirano slechts een.

Een van de betere prestaties op de prelims kwam op naam van Ramiz Brahimaj. De Fortis MMA vechter nam de partij tegen Micheal Gillmore met minder dan anderhalve week voorbereiding aan. Brahimaj werd vorige maand nog compleet gedomineerd in zijn gevecht tegen Court McGee. Echter wist hij ditmaal vanaf de start meteen de partij naar zijn hand te zetten en Gillmore naar de grond te halen. Brahimaj die bekend staat om zijn finishes in de eerste ronde deed waar hij goed in is. Gillmore werd gefinisht via Rear Naked Choke submission. Een mooie ‘bounce back’ overwinning voor Brahimaj. Of we Gillmore nog gaan terugzien….dat zal de tijd leren.

Dat de bantamgewicht divisie een van de allerbeste divisies is in het MMA lieten Jonathan Martinez en Alejandro Perez zien. Perez die altijd agressief vecht had moeite met de scherpe striking van Martinez. Martinez leek te domineren, maar ging vlak voor het einde van de eerste ronde neer op een stoot van de Mexicaan. Martinez was ook beter in de tweede ronde, echter zette Perez zijn vlammetje aan het einde van de tweede ronde weer aan. Wederom wankelde Martinez. Echter trok hij in de derde ronde de partij duidelijk naar zich toe. Martinez won via unanimous decision terecht de partij.

Terrance McKinney weet wederom te imponeren

Een van de allergrootste publiekslievelingen en ‘Eurosport Prelim Prospect’ op was Terrance McKinney. De Amerikaan maakte vorig jaar met vijf dagen voorbereiding zijn UFC debuut en won via KO na 7 seconden. McKinney nam het ditmaal op tegen de Fransman Fares Ziam. McKinney liet zien dat zijn basis eigenlijk het worstelen is. McKinney mistte een stoot en ging vervolgens meteen voor de takedown. De Amerikaan domineerde zijn Franse opponent op het canvas en wist uiteindelijk de partij te beslissen via een Rear Naked Choke submission in de eerste ronde. Wederom een sterke overwinning voor de man die op jonge leeftijd een bijna doodervaring in verband met een overdosis wist te overwinnen.

Een van de twee vrouwenpartijen op dit evenement was een gevecht tussen Josiane Nunes en Ramona Pascual. Pascual nam het gevecht met slechts anderhalve week voorbereiding aan en werd daarmee de eerste vrouwelijke atleet uit Hong Kong in de UFC. Tegenover haar stond de vrouw met dynamiet in haar handen, namelijk de Braziliaanse Nunes. Nunes won de partij na drie ronden via unanimous decision. Dit kwam eigenlijk vooral omdat Pascual een ongelooflijk sterke kin had en veel schade nam. Pascual gaf niet op en wist uiteindelijk de 15 minuten vol te maken.

Wederom een finish voor Ignacio Bahamondes

Een andere ‘Prelim Prospect’ die door Eurosport eerder deze week werd getipt was de Chileen Ignacio Bahamondes. Hij nam het op tegen de Chinees Rong Zhu die vier pond te zwaar woog tijdens de weging en hierdoor 40% van zijn gage moest afstaan aan zijn tegenstander. Bahamondes domineerde de partij en was veel te sterk voor de pas 21-jarige Zhu. Bahamondes wist met stoten en trappen het de Chinees heel erg moeilijk te maken. De partij zou uiteindelijk aan het einde van de derde ronde door Bahamondes op de grond beslist worden. Via een Guillotine Choke submission pakte de Chileen zijn tweede overwinning en eveneens finish in de derde ronde op rij.

Main Card opener: Certified Banger!!!

Zoals inmiddels bekend probeert de UFC de main card altijd te openen met een ‘banger’. En dan waren ze ditmaal bij Armen Petrosyan en Gregory Rodrigues aan het goede adres. Beide mannen wisten een absolute slachtpartij neer te zetten in de Octagon. Rodrigues die eigenlijk een zeer goede BJJ game heeft initieerde pas aan het einde van de tweede ronde voor het eerst een takedown. Petrosyan had daarvoor al veel schade aangericht, vooral in de eerste ronde. Rodrigues wist uiteindelijk in de derde ronde Petrosyan ongelooflijk hard op zijn neus te trappen.

Petrosyan & Rodrigues zetten een slachtpartij neer tijdens UFC Vegas 49 Foto: Getty Images

De Armeen bloedde hevig en wankelde, maar bleef in de partij. Rodrigues leek vervolgens een Suloev Stretch submission te gaan pakken. Echter kwam Petrosyan knap eruit. De Armeen ging vervolgens in de laatste minuut met alles wat hij had achter de Braziliaan aan. Het leek echter misschien net iets te laat. Maar daar dachten twee van de drie juryleden anders over. De overwinning ging via split decision naar Petrosyan. Het was een fantastisch gevecht met een controversiële beslissing.

Tsarukyan en de venijnige elleboog

Het gevecht dat eigenlijk hoger op de card moest staan was de partij tussen de nummer dertien gerankte Arman Tsarukyan en de net niet gerankte Joel Alvarez. Een belangrijk gevecht in de lichtgewicht divisie. Echter leek het erop alsof er een behoorlijk niveauverschil zat tussen beide vechters. Tsarukyan wist de partij in de eerste ronde naar de grond te halen en wist met een venijnige elleboog een behoorlijk gat boven op de neus van Alvarez te forceren. Alvarez bloedde hevig, maar de strijd ging ook door in de tweede ronde.

Tsarukyan opent een snee op de neus van Alvarez Foto: Getty Images

Tsarukyan wist de Spanjaard opnieuw neer te krijgen en na iets van 20 onbeantwoorde stoten had scheidsrechter Chris Tognoni eindelijk genoeg gezien. Tsarukyan pakte niet alleen de overwinning, maar ook de performance of the night bonus van 50.000 dollar. Met deze overwinning en de overwinning eerder van Petrosyan gingen de Armenen twee uit twee op dit evenement.

Onverwachte Fight of the Night winnaar

De vrouwen gingen er uiteindelijk vandoor met de fight of the night bonus. Allebei kregen ze 50.000 dollar voor een krankzinnige partij in de vlieggewicht divisie. Ji Yeon Kim was met haar counterstriking eigenlijk continu de Braziliaanse Priscila Cachoeira de baas. Cachoeira leek optisch echter de aanvallende vechter omdat ze steeds naar voren bleef lopen en stoten door de precieze stoten heen van Kim.

Kim & Cachoeira winnen de Fight of the Night bonus Foto: Getty Images

Kim wist Cachoeira in alle drie de rondes te ‘outstriken’ echter wist Cachoeira vooral in de derde ronde een aantal venijnige ellebogen te plaatsen. De winst ging uiteindelijk via een zéér controversiële unanimous decision naar Cachoeira. Controversieel omdat Kim in elke ronde veel meer stoten wist te landen dan de Braziliaanse. Echter zagen de juryleden dit anders.

Turman draait partij om

Het co-main event was een partij in de middengewicht divisie tussen Misha Cirkunov en Wellington Turman. Het werd een gevecht met twee gezichten. Cirkunov leek meerdere malen met zijn grappling in het voordeel. De Canadees vocht sterk en had Turman een aantal keren in een goede positie om een submission aan te zetten. Turman ontsnapte aan zowel een Rear Naked Choke als een North-South Choke. In de tweede ronde ging Cirkunov door waarmee hij in de eerste ronde was opgehouden.

Turman laat Cirkunov aftikken op een Armbar in de tweede ronde Foto: Getty Images

Echter wist Turman in zijn val door een takedown van Cirkunov een arm te grijpen en zodoende een Armbar Submission te pakken. Turman kreeg hiervoor de performance of the night bonus van 50.000 dollar. Voor Cirkunov die sterk vocht wederom een deceptie. De Canadees wacht nog altijd op zijn eerste overwinning in de UFC middengewicht divisie.

Titelgevecht Makhachev volgende stap?

Het main event waar iedereen op zat te wachten was een gevecht tussen Islam Makhachev en Bobby Green. Iedereen kent de voorgeschiedenis van de partij (zie intro artikel). Green die zich inmiddels tot een van de publiekslievelingen van de UFC heeft weten op te werken liep vanaf seconde 1 achter de feiten aan. Makhachev was in ‘full control’ zowel staand als op de grond.

Makhachev maakt geen fout en pakt 10de overwinning op rij Foto: Getty Images

De Sambo kampioen haalde zoals verwacht het gevecht snel naar de grond. Green probeerde weg te komen, maar had geen kans tegen de ongelooflijk sterke Dagestani. Makhachev finishte het gevecht via TKO in de eerste ronde en liet weten dat hij nog dit jaar in Abu Dhabi voor de titel wil vechten. De Dagestani heeft nu een winstreak van tien gevechten en maakt zeker aanspraak op dat titelgevecht.

Kijk volgende week naar UFC 272!!

UFC 272 Official Poster Foto: Getty Images

Al met al een zeer sterk evenement. Klik voor de uitslagen hier . Volgende week zijn we terug bij Eurosport en discovery+ met het UFC 272 PPV evenement. Dan zullen voormalig vrienden en tegenwoordig vijanden Colby Covington en Jorge Masvidal het tegen elkaar gaan opnemen in een van de grootste non-titlefight partijen in de historie van de UFC. De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Analisten Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd op discovery+ voor de main card.

Main Card

Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Sergey Spivak vs. Greg Hardy Jr.

Preliminary Card

Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Nicolae Negumereanu vs. Kennedy Nzechukwu

Maryna Moroz vs. Mariya Agapova

Early Preliminary Card

Brian Kelleher vs. Umar Nurmagomedov

Tim Elliott vs. Tagir Ulanbekov

Manon Fiorot vs. TBA

Devonte Smith vs. Ludovit Klein

Dustin Jacoby vs. Michal Oleksiejczuk

