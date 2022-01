Wat is UFC?

UFC is de Ultimate Fighting Championship - de grootste Mixed Martial Arts competitie ter wereld. Voor een uitgebreide uitleg UFC is de Ultimate Fighting Championship - de grootste Mixed Martial Arts competitie ter wereld. Voor een uitgebreide uitleg kun je hier terecht.

Waar is UFC live te zien?

Op Op discovery+ kun je de main card van ieder UFC event live en zonder onderbrekingen zien, inclusief een voorbeschouwing vanuit onze studio.

Ad

Zijn de UFC Pay Per Views of numbered events ook live te zien op discovery+?

Jazeker! Alle evenementen, live en zonder onderbrekingen zonder bij te hoeven betalen.

UFC Lightweight vechters Smith en Gonzalez toegevoegd aan UFC 272 14 UUR GELEDEN

Zijn de uitzendingen alleen op discovery+ te zien?

De main card is alleen live te zien op discovery+. De voorbeschouwing is behalve op discovery+ ook vaak live op Eurosport te zien. Dit is afhankelijk van de programmering.

Kun je ook alles terugkijken op discovery+

Met de soms voor Europa lastige uitzendtijden van UFC kan het zijn dat je misschien niet live kan kijken. Op discovery+ kun je alles later on demand terugkijken. Zowel het hele evenement als de losse gevechten.

Zijn de preliminaries ook op discovery+ te zien?

Voorlopig alleen de UFC main cards.

Wat komt er op Eurosport 1?

Op Eurosport 1 zenden we de voorbeschouwing live uit. De vrijdag na een UFC event hebben we een uitgebreide herhaling hiervan op Eurosport 1. Deze zal van 21:00 tot 23:30 zijn (Uiteraard afhankelijk van andere live sport).

Wie zijn de presentatoren?

Nesim El Ahmadi is de presentator van de studioshow. Marloes Coenen is de analist.

Wie zijn de commentatoren?

Sander Schrik is de lead commentator. Marloes Coenen doet het co-commentaar.

Kan ik op discovery+ ook voor het Amerikaanse commentaar bij UFC kiezen?

Ja, op discovery+ kun je ook voor het originele UFC commentaar kiezen.



Kan je op discovery+ ook oude UFC gevechten bekijken?

Helaas hebben wij geen beelden van UFC gevechten van voorgaande jaren. Wel kun je de gevechten die op discovery+ komen op een later moment terugkijken. En we gaan wel zorgen voor mooie content die aansluit bij de events die eraan komen.

Gaan jullie nog meer met vechtsport doen?

Uiteraard hebben we bij Eurosport nog andere vechtsport rechten zoals Boksen, Judo, Karate en Sambo. We hebben de ambitie om een wekelijkse Fight Club-show op poten te zetten, waarin -naast UFC- een ‘rondje langs de velden’ wordt gemaakt bij de andere vechtsportrechten en de Nederlandse vechtsportscene uit te lichten. Geef ons even maar er komt een hoop moois aan! Op onze website - eurosport.nl - kun je nu al terecht voor het laatste vechtsportnieuws en achtergronden.

Hoe zit dat met Eurosport en discovery+?

Discovery is het moederbedrijf van Eurosport. discovery+ is de streamingdienst van Discovery, met dus ook Eurosport. Voor alle live streaming en on demand content van Eursport kun je dus terecht op discovery+. Voor alle achtergrondartikelen, het laatste nieuws en scores kun je terecht Discovery is het moederbedrijf van Eurosport. discovery+ is de streamingdienst van Discovery, met dus ook Eurosport. Voor alle live streaming en on demand content van Eursport kun je dus terecht op discovery+. Voor alle achtergrondartikelen, het laatste nieuws en scores kun je terecht op eurosport.nl en de social media kanalen van Eurosport.

Wat is discovery+?

is de streamingdienst van Discovery, het moederbedrijf van o.a. Eurosport, Discovery, ID, TLC en Animal Planet. discovery+ is de streamingdienst van Discovery, het moederbedrijf van o.a. Eurosport, Discovery, ID, TLC en Animal Planet.

Heb ik een abonnement nodig voor discovery+ om UFC te kijken?

Ja, om UFC te kijken op discovery+ heb je een Entertainment & Sport abonnement nodig.

Wat kost een discovery+ abonnement?

Voor een maand Entertainment & Sport betaal je €5,99 of €59,99 per jaar. Als je nu een jaarabonnement afsluit betaal je Voor een maand Entertainment & Sport betaal je €5,99 of €59,99 per jaar. Als je nu een jaarabonnement afsluit betaal je tot 20 februari maar €29.99.

Wat kan ik behalve UFC op discovery+ zien?

Naast UFC heeft discovery+ ook alle andere sporten van Eurosport, zoals wielrennen - met alle grote rondes en klassiekers, alle tennis Grand Slams, de PGA tour golf en natuurlijk iedere seconde van de Olympische Spelen in Beijing 2022. Behalve sport kun je ook genieten van de content van o.a. Discovery, ID, TLC en discovery+ originals.

UFC Parsons en Gillmore strijden om eerste UFC overwinning 14 UUR GELEDEN