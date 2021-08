Viñales raakte vorige week in opspraak nadat hij tijdens de Grand Prix van Stiermarken rare capriolen had uitgehaald. Hij bediende zijn motor verkeerd, zorgde ervoor dat de toerentalbegrenzer flink aan het werk moest en zette hoofdschuddend zijn machine in de pitstraat.

Yamaha was totaal niet blij met deze ‘poging tot sabotage’ en besloot Viñales van de motor af te halen voor de Oostenrijkse Grand Prix, die afgelopen weekeinde werd verreden. De schuldbewuste en tot toeschouwer gedegradeerde Viñales accepteerde dit besluit en bood zijn verontschuldigingen aan.

De 26-jarige Viñales gaf als reden voor zijn gedrag op de Red Bull Ring een uitbarsting van emoties en frustraties. Hij wist toen al dat hij na het lopende seizoen zou vertrekken bij Yamaha en nu is ook definitief zijn nieuwe bestemming duidelijk: het Italiaanse Aprilia.

Aprilia is serieus

Net als eerder bij Suzuki in 2015 en 2016 worden Viñales en Espargaro teamgenoten. “Maverick is op het hoogste niveau één van de puurste talenten. Ons project wordt versterkt door een voormalig Moto 3-kampioen en een topcoureur, met wie we naast de introductie van een nieuwe motor en onze status van fabrieksteam willen aantonen dat we echt een factor zijn om rekening mee te houden”, reageert CEO Massimo Rivola namens Aprilia.

Twee derde plaatsen in de WK-stand zijn tot dusver de hoogste klasseringen van Viñales, die op een Aprilia ook zijn score van 9 overwinningen, 13 pole-positions en 28 podiumfinishes hoopt op te krikken.

Het is nog niet duidelijk of Viñales het seizoen afmaakt bij Yamaha.

