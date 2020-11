Rossi ziet het potentieel

Franco Morbidelli bereed niet de geijkte hogesnelheidsroute richting de MotoGP. De nu 25-jarige Yamaha-coureur kwam niet uit de lichtere 125 cc- of Moto3-klasse, Morbidelli maakte naam als snel talent in het EK Superstock 600, een toenmalige opstapklasse in het bijprogramma van het WK Superbike.

De viertaktspecialist werd kampioen en groeide niet door naar het WK Supersport – een route die vóór hem Michael van der Mark met succes had afgelegd – maar dook met zijn switch naar de Moto2-klasse in het diepe. Dat hij de onvoorwaardelijke steun had van Valentino Rossi was het best denkbare duwtje in de rug dat hij kon krijgen. Morbidelli was de eerste rijder van Rossi's VR46 Academy en in 2017 werd hij als 22-jarige de eerste wereldkampioen van de Rossi's opleidingsinstituut.

Valentino Rossi en Franco Morbidelli Foto: Getty Images

Eerste winst

Zijn promotie naar de MotoGP op een onwillige Honda RC213V van het Marc VDS Team was geen onverdeeld succes, maar Wilco Zeelenberg zag het potentieel van de vriendelijke, altijd bijzonder relaxte Morbidelli. Zeelenberg strikte hem voor het nieuwe Petronas Yamaha Sepang Racing Team, maar onverwacht werd Morbidelli vorig seizoen overklast en overschaduwd door zijn debuterende teamgenoot Fabio Quartararo.

Dit jaar is Morbidelli sterker dan ooit. In Brno verdiende hij zijn eerste MotoGP-podium en twee wedstrijden later dicteerde hij de Grand Prix van San Marino – een betere plek dan het circuit van Misano, een kilometer of tien van de Rossi-ranch had hij niet kunnen kiezen. In de elfde race van 2020 op Motorland Aragon was Morbidelli andermaal niet te verslaan.

Hij klom naar de vierde plaats in de tussenstand, slechts 25 punten achter klassementsleider Joan Mir. Bovendien, niemand leidde dit jaar zoveel ronden als Morbidelli – hij kwam zeventig maal als koploper voorbij start-finish; teamgenoot Quartararo komt met 58 ronden kopwerk nog het dichtst in de buurt.

Buitenbeentje met een boodschap

Maar Morbidelli blijft dat buitenbeentje, een boeiende rijder die de MotoGP kleur geeft. Zijn cleane vloeiende rijstijl is uit duizenden herkenbaar en in zijn mediamomenten valt hij op door zijn zorgvuldige woordkeus en doordachte antwoorden. En Morbidelli heeft wat te zeggen. Dat bleek tijdens dat gedenkwaardige weekend in Misano, waar hij een zeer speciale helm presenteerde. Na brainstormsessies met ontwerper Aldo Drudi, ook al decennia verantwoordelijk voor de helmdesigns van Valentino Rossi, presenteerde Morbidelli een kleurige helm met een boodschap, geïnspireerd door de film 'Do The Right Thing' van regisseur Spike Lee.

De veelbekroonde film uit 1989 speelt in zinderend heet Brooklyn waar onder meer Afro-Amerikanen, Italo-Amerikanen, Latino's, Koreanen en Joden voor een explosieve smeltkroes zorgen. Als borrelend racisme uiteindelijk aan de oppervlakte komt, bereikt de film een climax. Morbidelli werd geraakt door de woorden van Mister Señor Love Daddy. “Y'all take a chill”, verzucht de door Samuel L. Jackson gespeelde DJ als de situatie uit de hand dreigt te lopen. “Good people, please! If we don't stop this and stop it now, we're gonna do something we're gonna regret for the rest of our lives.”

De helm van Morbidelli bij de GP van Misano Foto: Getty Images

Morbidelli en Drudi realiseerden zich dat het thema voor de helm gevonden was. “We keken elkaar aan en zeiden 'dat is het'. Hij zei precies wat ik wilde zeggen”, aldus Morbidelli, die met het rasta-mutsje van Mister Señor Love Daddy op de helm afgebeeld staat. Daarnaast staat het woord gelijkheid in meedere talen op de helm. “Omdat ik vind dat het één van de belangrijkste dingen is om niet te vergeten; we zijn allemaal gelijk. Dat f*cking virus maakte ons dat op een slechte manier duidelijk”, vertelde Morbidelli na zijn overwinning in Misano.

"Equality" in verschillende talen op de helm van Franco Morbidelli Foto: Getty Images

Het paars op de achterzijde van de helm is een kleur die Italianen vaak koppelen aan ongeluk en tegenslag, legt Morbidelli uit. “Maar ik wilde laten zien dat dat niet zo was. Voor mij stond het ook ergens anders voor. Voor zwarte mensen overal ter wereld, het staat voor lavendel dat de zwarte cultuur in het algemeen symboliseert. Het was een behoorlijk complete helm.”

Na zijn monumentale zege in de Grand Prix van San Marino werd Morbidelli tot zijn grote verrassing gebeld door een verheugde regisseur Spike Lee, die hem adviseerde om de helm te blijven dragen.

Unieke persoonlijkheid

Schuren sport en politiek nogal eens, het verkondigen van een boodschap in de motorsport is van een extreme zeldzaamheid. Morbidelli vertelde zijn verhaal ontdaan van rauwe randjes, zonder dat de essentie van de gedachte en de kracht van de boodschap er door verloren gingen. Sterker nog, zijn statement had misschien juist wel een grotere impact door de manier waarop hij het vertelde en vorm gaf. “Niet te zwaar: tenslotte doen we aan entertainment en we brengen een show. En het past bij mijn persoonlijkheid. Ik ben niet zwaar op de hand. Ik wilde het op mijn manier doen.”

Als zoon van een Italiaanse vader en een Braziliaanse moeder maakte Morbidelli in zijn jeugd ook ongelijkheid mee. “Ja, het is mij ook overkomen. Natuurlijk”, beaamt hij het als een bijna vanzelfsprekendheid. “Want ik was een beetje anders. Ik ben opgegroeid in Rome en toen ik klein was, was mijn huid zelfs nog een beetje donkerder. Sommige kinderen op mijn school beviel dat blijkbaar niet zo. Maar ik moet zeggen, heel zwaar was het niet. Ik ben er aardig mee weggekomen. En tijdens mijn carrière heb ik nooit meegemaakt dat iemand me beledigde vanwege mijn huidskleur of omdat dat ik anders was. Ik heb geluk gehad in m'n carrière na die momenten op school.”

Morbidelli is niet haatdragend. Toen Johann Zarco hem in Oostenrijk met hoge snelheid ten val bracht, maakte de aanvankelijke woede al snel plaats voor 'vriendschappelijke gevoelens'. “Iedereen kan fouten maken”, meende Morbidelli. “Je moet mensen altijd kunnen vergeven. Want het geeft je zelf een beter gevoel en ik denk dat het 'the right thing to do' is.”

