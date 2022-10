Vorig jaar in Tokio had Nederland nog twee startbewijzen, vanwege plaats acht op de wereldranglijst. Van der Poel kwam ten val door het bewuste plankje terwijl Vader uiteindelijk als tiende eindigde. Het goud was voor de Brit Tom Pidcock.

Tokyo 2020 | Mathieu van der Poel stapt af in de mountainbikerace na val

Niet gunstig

In de Leiderstrui heeft uiteengezet hoe ons land er op dit moment voor staat en dat is niet bepaald gunstig. Van der Poel kwam het hele jaar niet in actie op de mountainbike. Hij verkoos een seizoen op de weg boven dat op onverhard terrein.

Ook Vader reed op de weg. Tijdens zijn eerste jaar voor Jumbo-Visma kwam hij echter hard ten val in de Ronde van Baskenland en miste daardoor bijna het hele seizoen. Ook zijn plan om de weg te combineren met de mountainbike viel hierdoor in het water, al maakte hij de staart van het wielerjaar nog wel mee.

Wereldranglijst

Als Nederland een renner wil afvaardigen aan de Olympische Spelen moet het minimaal op de negentiende plaats op de wereldranglijst staan. Voor twee startbewijzen is plek acht nodig.

De achterstand is momenteel behoorlijk. Met slechts 773 punten is Nederland afgezakt naar de dertigste plaats op de UCI-ranking . Dat is nog minder punten dan het verschil (901 punten) bedraagt op nummer negentien Noorwegen. Zwitserland, Frankrijk, Italië, Spanje, Brazilië, Duitsland, België en Groot-Brittannië staan op dit moment op de zo gewilde plekken één tot en met acht.

Punten pakken

Het is dus noodzakelijk dat Nederland in 2023 punten gaat pakken. Daarbij is het bijna volledig afhankelijk van Van der Poel en Vader. Op zowel het EK als WK van 2022 waren er immers geen Nederlandse mannelijke mountainbikers actief. Hoewel Vader inmiddels weer op de fiets zit, is het natuurlijk de vraag hoe snel hij zijn oude niveau weer bereikt na een lange revalidatie. Of Van der Poel plannen heeft om te mountainbiken in 2023 is nog niet bekend.

Als hij in deze discipline in actie wil komen in Parijs zal hij waarschijnlijk wel moeten. Al hoeft hij zich niet blind te staren op de UCI-punten. Tijdens het WK in Glasgow volgend jaar liggen er immers twee startbewijzen klaar voor de Olympische Spelen. Omdat dit een zogenaamd Super WK is, met alle zomerse wielerdisciplines tussen donderdag 3 augustus en zondag 13 augustus, moet Van der Poel dus harde keuzes maken.

WK Wielrennen | Roodhooft over situatie Van der Poel: "Hij is mentaal gebroken"

Vrouwen

Gelukkig voor de Nederlandse vrouwen dreigt er weinig gevaar om startbewijzen kwijt te raken. Ons land bezet de vierde plaats op de UCI-ranking achter Zwitserland, Frankrijk en Denemarken. Dit komt mede door de goede prestaties van Anne Terpstra, die onder andere als derde eindigde op het EK. Ook Puck Pieterse bezorgde Nederland in het afgelopen seizoen de nodige punten.

In Tokio kwamen Terpstra en Anne Tauber in actie. De eerste eindigde op de vijfde plaats, Tauber werd elfde. Het podium was volledig Zwitsers met goud voor Jolanda Neff.

EK Mountainbike | Terpstra pakt brons op zwaar EK, Lecomte profiteert van pech landgenote en wint

